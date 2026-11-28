Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1947'de Filistin'in iki devlete bölünmesini öngören kararı kabul ettiği 29 Kasım, 1977'den bu yana Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak anılırken, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma ve yerlerinden edilenlerin yurtlarına dönme hakları uluslararası gündemdeki yerini koruyor.

BM Genel Kurulunun 29 Kasım 1947'de kabul ettiği 181 sayılı karar, Filistin topraklarında bir Arap ve bir Yahudi devleti kurulmasını, Kudüs'ün ise özel bir uluslararası rejim altında yönetilmesini öngörüyordu.

Söz konusu planın ardından İsrail devleti kurulurken, Filistinlilerin tam egemenliğe sahip bağımsız bir devlet kurma hedefi bugüne kadar gerçekleştirilemedi.

Filistin meselesinin çözüme kavuşturulamaması ve Filistin halkının haklarına ulaşamaması üzerine BM Genel Kurulu, 1977'de aldığı kararla 29 Kasım'ı Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü ilan etti.

Her yıl düzenlenen etkinliklerle Filistin halkının haklarına ilişkin farkındalığın artırılması ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanırken, Türkiye'de yürütülen dayanışma çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği sorumluluklar, Filistin'de yaşananların uluslararası hukuktaki karşılığı ve uluslararası toplumun yükümlülükleri de gündeme geliyor.

"Türkiye, Filistin'in yanında olduğunu haykırıyor"

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her türlü engelleme ve baskıya rağmen AA'nın İsrail'in Filistinlilere yönelik haksızlıklarını ve adaletsizliklerini dünyada en güçlü şekilde takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, Filistinlilerin yaşadığı mağduriyeti sadece bugün değil, yıllardan beri dillendirdiğini ve İsrail'in adaletsizliği karşısında durduğunu ifade eden Kabaktepe, "Siyonizmin, İsrail zulmünün ve adaletsizliğinin farkındalığı noktasında Türkiye'de çok yüksek bir bilinç var. Bu bilinç hem sözlere yansıyor hem eylemlere yansıyor hem Filistinli kardeşlerimize destek ve dayanışma noktasında onların yanında olduğumuzu göstermeye yansıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin hem hak savunuculuğu ve toplumsal farkındalık çalışmaları hem de insani yardımlar konusunda Filistinlilerin yanında olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Türkiye'de siyonizm zulmüne, İsrail'in adaletsizliğine, hukuksuzluğuna, insan haklarını çiğneyen tutumuna, soykırımcı tavrına ve Filistinlilerin mağdur, muhtaç ve mazlum duruma düşürüldüğüne ilişkin yaklaşım ve bilinç, artık DNA'mızın değişmez bir kromozomu haline geldi. Türkiye'deki 85 milyon insan bunun farkında. Farkında olmanın gereği nedir? Filistin'in yanında olduğunu haykırmaktır. Türkiye bunu haykırıyor. Battaniye, çadır, okul gibi ihtiyaçları var. Bu noktada maddi destek sağlamaktır, Türkiye 85 milyonuyla bunu yapıyor. Parlamentosu, tüm siyasi partilerle birlikte İsrail'e karşı ve Filistin'in yanında olduğunu gösteren deklarasyon yayımlıyor. Sivil toplum kuruluşları, Filistin'in mağduriyetini gidermek ve Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyor."

Dünyada da bu bilincin giderek artacağını kaydeden Kabaktepe, "İnsanımıza, aynı zamanda bu bilincin, hakkın, barışın, huzurun, adaletin, Filistinlilerin yanında olan bu duruşun sergilenmesine katkı sağlayan tüm kurumlara, kuruluşlarımıza, medya mensuplarına, kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Deliller UCM'de soykırıma karışan kişilerin yargılanıp ceza almasına yeterli"

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Rıza Saka ise baronun, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları ve soykırıma ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptığı başvuruda gelinen noktanın tatmin edici olmadığını söyledi.

Dönemin UCM Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alındığına dikkati çeken Saka, bu durumun Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasıyla ilgili olduğunu düşündüklerini aktardı.

Saka, UCM'nin ABD, İsrail ve başka siyonist güçlerin baskısı altında olduğunu belirterek, "Halbuki delil dosyası, UCM'nin topladığı deliller, BM raporları, Gazze'de işlenen soykırım ve insanlığa karşı suça ilişkin her türlü belge, bilgi ve kayıt UCM'de bu soykırıma karışan kişilerin yargılanıp ceza almasına yeterli." dedi.

Bu konuda AA'yı da tebrik ettiğini dile getiren Saka, "Dünyada Gazze ile ilgili hem en hassas yayını yapan hem de bu konuda adeta delil toplayan bir kurum oldu. Bizim de UCM'ye sunduğumuz delillerin büyük bir kısmı AA'nın hazırlamış olduğu, orada yerel muhabirleriyle birlikte tutmuş olduğu kayıtlar ve belgeler. Ayrıca çeşitli mağdurların ifadeleri, ses kayıtları ve resmi belgeler ile mevcut durumun eşleştirmesini içeren belgeler." diye konuştu.

Soykırıma iştirak edenlerin cezalandırılmasını beklediklerini ancak baskılar nedeniyle UCM'nin süreci ağırdan aldığını aktaran Saka, sivil toplum örgütleri, hukuk kurumları, BM ve diğer devletlerin baskısıyla sürecin ilerleyeceğini umduğunu ifade etti.

Sadece İsrail'in kendi kanallarında yayınlanan görüntülere ve İsrailli yetkililerin ifadelerine dayanarak bile soykırımın bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine işaret eden Saka, "Hukuk elbette bir eşleştirme ister. O belgelerle, görüntülerle oradaki sonuçların gerçek bağlantılarını arar. Bunlar da bizim sunduğumuz, AA'dan ve diğer mecralardan gelen belge, çekim ve kayıtlarla oradaki ölümlerin eşleştirilmesi, özellikle soykırıma yönelik olarak okulların, hastanelerin, BM binalarının bombalanması sonucu ortaya çıkan ölümlerin bir şekilde kayıt altına alınması bakımından yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

Belgelendirme işleminin tamamlandığını kaydeden Saka, UCM'den soykırım suçuna karışan kişilerin cezalandırılmasını, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanından (UAD) ise İsrail'in soykırım suçu işlediğine hükmetmesini beklediklerini kaydetti.

"Soykırıma karışanların cezalandırılmasını bekliyoruz"

Soykırımın dünya kamuoyunda duyulmasında Türkiye'nin çok önemli bir liderlik yaptığını vurgulayan Saka, "Çünkü İsrail'in ve siyonistlerin bir karartması söz konusu. Bu karartmanın ortadan kaldırılıp İsrail'in o bölgede operasyon yapmadığı, silahsız, sivil, masum insanları, hastaneleri, okulları, BM binalarını, Filistinlilerin soyunun tükenmesine neden olabilecek her türlü silahlı eylemleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Aynı zamanda yasaklanmış silahların, bombaların kullanılmış olması oradaki soykırımın varlığını çok açık, net bir şekilde ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Güney Afrika'nın da hakkını yiyemeyeceklerini belirten Saka, "Lahey'deki başvuruyu yapan ilk devlet Güney Afrika oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve 14'ten fazla ülke de Güney Afrika'nın başvurusu yanında yer aldılar. Kamuoyu gerçekten İsrail'in Gazze'de büyük bir soykırım işlediğinin kabulünde. Artık hükümetlerin, dünya kamuoyunun da bu bilinçlenme farkındalığına yönelik adımlar atması, Türkiye'nin tek başına kalmadan bu adımların daha etkili bir biçimde sürdürülmesi gerektiği inancındayız." diye konuştu.

Saka, UAD'nin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine yönelik kararının da İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı için emsal teşkil edebileceğine dikkati çekti.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin, aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanığın 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasını da değerlendiren Saka, bu davanın Türkiye için çok önemli ve tarihi bir nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk defa kendi ulusal yargısı içinde soykırım nedeniyle bir başka devletin görevlilerini ve yetkililerini yargıladığını dile getiren Saka, "Bu dava İsrail'in uluslararası sularda yürüttüğü terör eylemine yönelik başladı. Ancak sadece Sumud Filosu katılanlarına yönelik İsrail devletinin eylemleri değil, aynı zamanda İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da uyguladığı eylemlerin soykırım ve insanlığa karşı suç olduğu sonucuna vardı. İddianame bu çerçevede düzenlendi ve dava da şu anda bu çerçevede yürümekte." diye konuştu.

"Aynı tarihe denk gelmesi BM Genel Kurulunun bir günah çıkarma deneyi"

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hasan Basri Bülbül de Filistin meselesinin, kuruluşundan itibaren BM'nin gündemine gelen en önemli konulardan biri olduğunu ve teşkilatın bu konuda tarihi sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Filistin'in taksimini öngören kararın bölgenin demografik yapısını ve toprak mülkiyetini yansıtmadığını belirten Bülbül, nüfusun çoğunluğunu oluşturan ve bölgedeki varlığı çok daha eskiye dayanan Filistinlilere Yahudilerden daha az toprak tahsis edilmesinin adil ve kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

BM'nin sömürgeciliği ortadan kaldırmak yerine belirli bir yapısal çerçeveye soktuğunu ifade eden Bülbül, şöyle devam etti:

"BM'nin 6 temel organından biri de Vesayet Konseyi'dir. Eski sömürge topraklarını yönetmek üzere BM bir konsey, bir organ kurdu kendi içerisinde. Dolayısıyla 1945'te sömürgecilik tam anlamıyla ortadan kaldırılmış değildi. Bu sebeple BM Genel Kurulunda temsil edilmeyen dünyanın pek çok bölgesinden halklar da bulunuyordu. Bu devletler bir süre sonra bağımsızlıklarını elde etmeye başladılar ve BM Genel Kurulunun yapısı değişti. Aradan geçen 30 sene içerisinde BM Genel Kurulu daha fazla hakkın, adaletin ve Filistinlilerin yanında yer alma kabiliyetini gösterebilmeye başladı. Belki de bunun aynı tarihe denk gelmesi, 29 Kasım 1977'ye tekabül ettirilmesi bu anlamda BM Genel Kurulunun bir günah çıkarma deneyi, teşebbüsü olarak değerlendirilebilir."

"UAD Filistin halkının bir soykırım riski altında olduğunu tespit etti"

BM'nin taksim kararının uluslararası hukuk açısından hakkı ve adaleti temsil etmediğini belirten Bülbül, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesine tanınan veto yetkisinin de benzer bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

UAD kararlarının BMGK tarafından icra edilebildiğini kaydeden Bülbül, "Fakat bu 5 devletten birisi bunun icra edilebilirliğini veto ettiği zaman yine bu noktada sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla merkezi bir yaptırım sistemi hayata geçirilemeyebiliyor." dedi.

Bülbül, BMGK kararı olmasa da devletlerin UAD kararlarını uygulamak için bireysel tedbirlere başvurabileceğini, bu tedbirlerin hemen sonuç vermese bile İsrail'in yalnızlaştırılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın sürdüğünü hatırlatan Bülbül, "2024'te mahkeme birtakım ihtiyati tedbirlere başvurmuş ve Gazze'deki Filistin halkının bir soykırım riski altında olduğunu tespit etmişti. Bu karar oldukça önemli ama mahkeme esasa ilişkin nihai kararını henüz vermedi. Kararın 3-4 yıl içerisinde çıkması beklenebilir." diye konuştu.

UCM'de Netanyahu ve Gallant'a yönelik yürütülen sürece de değinen Bülbül, "Bu kararların gelecekte uygulanmasını beklemek çok hayalcilik olmayabilir. Nitekim Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımını gerçekleştirenler şartların, siyasi konjonktürün değişmesiyle uluslararası mahkemelere teslim edildiler ve yargılandılar." bilgisini verdi.

İsrail'in giderek yalnızlaştığını aktaran Bülbül, İngiltere'nin tutumundaki değişikliğe, ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in İsrail'in haydut devlete dönüşme yolunda ilerlediğine ilişkin açıklamasına ve Trump'ın seçim sürecinde İsrail'e yönelik yardımların azaltılması veya kesilmesine ilişkin sözlerine dikkati çekti.

Kaynak: AA