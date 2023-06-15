'25 bin TL kazanıyorum vergi de ödemiyorum' demişti! Suriyeli olduğunu söyleyen şahıs Şanlıurfalı çıktı

Türkiye'de yaşayan ve Suriyeli olduğunu söyleyen bir şahsın, "Aylık 25 bin lira kazanıyorum, vergi de ödemiyorum. Asgari ücretli ölsün bence." sözleri tepki çekmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, o kişinin Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk olduğunu ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Mecidiyeköy'de yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara son zamanlardaki döviz artışları ve gelen zamlarla ilgili düşünceleri soruldu. Röportaj veren bir şahsın sözleri ise tepki çekti.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÖLSÜN"

Suriyeli olduğunu söyleyen ve asgari ücretliler hakkında konuşan şahıs, "Asgari ücretli ölsün. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var. Kendi işimin patronu oldum. Tekstil ile uğraşıyorum. Aylık 25 bin lira kazanıyorum ve vergi ödemiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEK EKSİK ŞERİAT"

Muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatması üzerine "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani. Türkiye'deki şu an tek eksik şeriat" dedi.

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Ancak o kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, 'Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum' şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."