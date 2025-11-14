2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Bakan Ersoy: Restorasyonlarda Yapılan Her Müdahale ve Koruma İşlemi Kurul Kararlarıyla Uygulanmaktadır

Haber: Berfin BAYIR - Mehmet OFLAZ

(TBMM) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son zamanlarda gündemde olan restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Son iki yılda yurt içinde, İstanbul Fatih Beyazıt Camii, İstanbul Fatih Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası ve Sıra Odalar başta olmak üzere 166 vakıf kültür varlığının onarım-restorasyonları tamamlanmıştır. Bir konu üzerinde özellikle durmak isterim, eserlerimiz üzerinde yapılan tüm restorasyon faaliyetlerimizde; üniversitelerimizden alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulan bilim kurulları görev almakta, yapılan her müdahale ve koruma işlemi kurul kararlarıyla uygulanmaktadır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

Komisyonda bakanlığın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine, "Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye başladı.

"Turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir"

Türkiye'nin dünya çapında bir turizm markası olduğunu söyleyen Ersoy, sunumunda şunları kaydetti:

"Bu yılın verilerini açıklamadan önce içinde bulunduğumuz 2025 yılının turizm sektörü açısından bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz krizlere açık bir coğrafyanın tam da ortasında yer alıyor. Devam eden Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen ön rezervasyonlar bize 2025 yılı için çok iyi bir sezonun sinyallerini vermişti. Ancak tam Paskalya tatiline gelen 23 Nisan İstanbul depremi hemen ardından başlayan Hindistan Pakistan savaşı, 12-24 Haziran tarihleri arasındaki İsrail İran savaşı ve İran'daki nükleer tesislerin hedef alınabileceği endişesi kıyı bölgelerinde aile ağırlıklı rezervasyonlarda iptallere ve yeni rezervasyon akışının yavaşlamasına sebebiyet verdi. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir. Bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekoru anlamına gelmektedir.

2017'de dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8'inci iken 2024'te 4'üncü sıraya yerleştik. Turizm gelirlerimizde de büyük bir sıçrama yaşandı; 2017'de 15'inci sırada olan ülkemiz, 2024'te 7'nciliğe yükseldi. Bu ivme, yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz 64 milyar dolarlık gelir hedefine adım adım yaklaştığımızı göstermektedir. Türkiye'nin tartışmasız turizm markası olmasını sağlamak adına dünyanın en kapsamlı ve etkili tanıtım kampanyalarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg gibi global kanallarda özel yayınlar ve reklamlarla dünyanın her tarafına ulaşıyoruz.

"2025 yılı sonunda, yürütülen tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısı yıllık 780'e ulaşmış olacak"

Son yıllarda büyük sıçrama kaydettiğimiz alanlardan biri de arkeolojik keşiflerimizin global çapta tanıtımıdır. Roman'ın kalbi Kolezyum'da düzenlediğimiz Göbeklitepe sergimizi 6 milyon kişi ziyaret etti. Arkeoloji öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. 2025 yılı sonunda, yürütülen tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısı yıllık 780'e ulaşmış olacak. Kültürel mirasımıza verdiğimiz önem ve sorumluluk bilinci ile özverili çalışmalar neticesinde ülkemizdeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 129 bin 506'ya, sit alanlarının sayısı ise 27 bin 462'ye yükselmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında 2023 yılından bu yana insanlık tarihine ışık tutan değerlerimizi gün yüzüne çıkartmak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılında 65 ilde 255 kazı alanına ulaştık. Yabancı heyetlerce yürütülen 29 kazımızı da 12 aylık kazı programına dahil ederek her birine Türk Koordinatör Kazı Başkanı atadık.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Anadolu'nun dört bir yanındaki 17 antik kentimizde ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenleme projelerini tamamladık. 8 noktada çevre düzenleme uygulamalarını bitirdik. 6 Ağustos 2025 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millet Kütüphanesinde açılan 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı' adlı sergide, 52'si ise yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılıp daha sonra Türkiye'ye kazandırılan eserlerden oluşmak üzere 37 ilden toplam 570 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2025 yılında 'Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesiyle listedeki varlık sayımız 22 olmuştur. Ayrıca 2020 yılında UNESCO Geçici Liste'sine kaydedilen 'Zerzevan Kalesi ve Mithraeum'un adaylık dosyası 2026 yılında değerlendirilmek üzere Dünya Miras Merkezine sunulmuştur. Bunun yanı sıra; Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde 'Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası' UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine eklenerek listede yer alan varlık sayımızda 79'a yükselmiştir.

"2025 yılının ilk dokuz ayında 101 adet eserin onarım ve restorasyonu tamamladık"

2025 yılının ilk dokuz ayında 101 adet eserin onarım ve restorasyonu tamamlanırken, yıl sonuna kadar bu sayıyı 121'e çıkarmayı planlamaktayız. Son iki yılda yurt içinde, İstanbul Fatih Beyazıt Camii, İstanbul Fatih Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası ve Sıra Odalar başta olmak üzere 166 vakıf kültür varlığının onarım-restorasyonları tamamlanmıştır. 2025 yılı içerisinde tarihinde ilk kez Ayasofya-i Kebir Camii Bütüncül Projesi tamamlanmış, olası risklere karşı Ayasofya'nın Koruma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Ayasofya'da tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının sürdüğünü de sözlerime eklemek isterim. Bir konu üzerinde özellikle durmak isterim, eserlerimiz üzerinde yapılan tüm restorasyon faaliyetlerimizde; üniversitelerimizden alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulan bilim kurulları görev almakta, yapılan her müdahale ve koruma işlemi kurul kararlarıyla uygulanmaktadır.

2025 yaz döneminde, 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında 27 müze ve ören yerinde gece ziyaret imkanı sunuldu. 2024 yılında başlattığımız uygulama kapsamında içinde bulunduğumuz yıl 550 binden fazla ziyaretçi bu eşsiz deneyimden faydalandı. 2025 yılında; 22 adeti proje yapımı ile 59 adeti de yeni müze binası çalışması olmak üzere 81 işi tamamladık. 105 adeti proje ve 93 adeti bakım, onarım ve restorasyon olmak üzere başlattığımız toplam 198 adet iş ise halen devam etmektedir. Tüm bu işler için de yaklaşık 6 milyar TL ödenek kullandık. Bakanlığımızca, özel mülkiyetteki kültür varlıklarının korunması noktasında Mayıs 2023'de yapılan yönetmelik değişikliği ile afet bölgesinde proje yardımı üst limitini 5 kat, uygulama yardımı üst limitini ise 10 kat arttırarak, deprem bölgesindeki özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik yardım çalışmaları için 2025 yılında 1,5 milyar TL ödenek ayırdık. 2026 yılında da 1,5 milyar TL ödenek ayırmayı planlıyoruz.

"Antalya Müzesini, 2026 yılında halkımızla buluşturacağız"

Müze ve kültür merkezine dönüştürülmek üzere restorasyon çalışmalarına başladığımız Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ni müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren bir kompleksi olarak 2026 yılı içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Yenilenmesinin ardından bulunduğu bölgede bir odak noktası haline gelecek olan Antalya Müzesini, çok daha fazla eserimizin sergilenmesine olanak verecek çağdaş müzecilik anlayışı ile 2026 yılında halkımızla buluşturacağız. Çağdaş müzecilik sembolü haline gelecek yeni Antalya Müzesi'nde kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek. Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak

İstanbul'da, dünya kültür ve endüstri mirasının da nadide örneklerinden olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında dönüşüm süreci devam etmektedir. Uluslararası restorasyon ilkeleri ve Bilim Kurulu eşliğinde yürütülen bu sürecin sonunda Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, tren taşımacılığı sürerken Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'ni Haydarpaşa'da hayata geçirecek; bu bölgeyi arkeolojinin, kültürün ve sanatın merkezi haline getireceğiz. Tarihi gar sahalarımız; müze, kütüphane, sergi ve fuar alanları, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeopark ile 7'den 70'e toplumun her kesimine, turizmin başkenti İstanbul'a hitap edecek bir komplekse dönüşecek. Tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını, 2026 yılı içerisinde yapmayı planlıyoruz. 2025 yılında yurt dışından 109 eseri ülkemize kazandırdık. 2002-2025 yılları arasında yurt dışından getirilen 13 bin 377 eserin 9 bin 62'si 2018 yılı sonrasında ülkemize kazandırıldı.

"Sayıştay Denetim raporlarında yer alan bulgular ağırlıklı olarak usule ilişkin hatalardan kaynaklanmaktır"

Sayıştay Denetim raporlarında yer alan bulgular ağırlıklı olarak usule ilişkin hatalardan kaynaklanmakta olup bu hataların giderilmesine yönelik tüm Bakanlık birimlerimiz talimatlandırılmış ve düzeltici işlemlerde son aşamaya gelinmiştir. Bakanlığımızı denetleyen tüm denetçilere, titiz ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2026 yılı Bütçe teklifi 3 milyar 373 milyon 876 bin TL'dir. Üst Kurul bütçesinin milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üst Kurul ile ilgili siz değerli komisyon üyelerimizden gelecek soruları da cevaplandırmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.

Bakanlığımızın 2024 yılı kesin hesabı ve 2026 yılı için öngörülen bütçe ödenekleri ile ilgili bilgi vererek konuşmama devam etmek istiyorum. Bakanlığımıza tahsis edilen 2024 yılı bütçesi, Bakanlığımız politika ve hedefleri doğrultusunda; etkili, ekonomik ve verimli kullanılmıştır. 2026 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 69 milyar 999 milyon 818 bin TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 51 milyar 734 milyon 616 bin TL'si cari bütçe, 18 milyar 265 milyon 202 bin TL'si yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür."