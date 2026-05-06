Esenler Erokspor'da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Son maçta Pendikspor'a karşı galip gelemeyerek Süper Lig'e direkt çıkma fırsatını kaçıran Esenler Erokspor'da ayrılık yaşandı. Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası oynayacak Esenler Erokspor’da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’i 3. sırada bitirip play-off final oynama hakkı elde eden Esenler Erokspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü dönemi sona erdi. 

OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE YOLLAR AYRILDI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

1.95 PUAN ORTALAMASI YAKALADI 

Geçtiğimiz sezon mart ayında göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Esenler Erokspor’un başında toplamda 48 maça çıktı. Osman Özköylü bu sezon ligde çıktığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 74 puan topladı ve 1.95’lik puan ortalaması yakaladı.

ŞAMPİYONLUĞU SON MAÇTA KAÇIRDI

Ligde son haftaya ikinci sırada giren Esenler Erokspor, Amedspor'un puan kaybını değerlendiremedi ve Pendikspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ligi ikinci sırada bitirip Süper Lig'e direkt çıkma fırsatını kaçırmıştı. 

Cemre Yıldız
