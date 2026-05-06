"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın "Oh be dedirtecek cumhurbaşkanı adayı" olarak işaret ettiği isim olarak gündeme gelen Ali Babacan adaylığı için açık kapı bıraktı. Babacan, "Partilerin genel başkanları zaten doğal cumhurbaşkanı adayı. Ben bunu yıllardır söylüyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Yol Partisi’nin Meclis Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SEÇİM İLAN EDİLSİN, ADAYIMIZI AÇIKLARIZ"
Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "86 milyonun oh be diyeceği bir adayımız var" sözleri üzerine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin geçtiği ifade edilerek, adayın kim olacağı sorulan Arıkan, "AK Parti erken seçim ilan etsin, tarihi açıklasın, biz de hep beraber yarın adayımızı açıklarız" dedi.
BABACAN AÇIK KAPI BIRAKTI
Babacan da "Partilerin genel başkanları zaten doğal cumhurbaşkanı adayı. Ben bunu yıllardır söylüyorum" ifadelerini kullandı.