Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti olarak Türkiye genelinde ve İstanbul belediyelerinde düzenli anket yaptırdıklarını açıkladı. Özdemir, Türkiye geneli yeni yaptıkları bir anketin sonuçlarını paylaştı.

"AK PARTİ YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdemir, "Örneğin daha yeni Türkiye geneli bir anketi açıklayabilirim. AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. AK Parti makası açmış durumda" dedi.

Özdemir'in açıkladığı anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 30,7

"CHP'NİN KURUMSAL YAPISINDA SİYASAL ÇÜRÜME VAR"

Özdemir konuşmasında ayrıca CHP'nin kurumsal yapısında 'siyasal çürüme' olduğunu iddia ederek söz konusu çürümenin İBB kaynaklarıyla oluşturulduğunu öne sürdü.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Bu davaları öncelikle bir çok sebebi olarak görüyoruz. Başınız ağrıdığında ağrı kesici ile geçirebilirsiniz ama kök nedene bakmak lazım. Burada kök neden CHP'de bir çürüme var. CHP'nin kuruluşundan bu yana birçok genel başkan yer almış, yönetimler olmuştur. Ama hiçbir zaman böylesine bir çürümeye CHP kurumsalı maruz kalmamıştı.

“KURUMSAL YAPI İŞLEVİNİ YİTİRDİ”

Bu çürümenin alt kıvrımlarına baktığımızda kurumsal işlevini yitiren bir CHP görüyoruz. Normalde bir siyasi partinin lideri vardır, genel başkan yardımcıları, grup başkanları, belediye başkanları. Burada alt üst ilişkilerinin ortadan kalktığını görüyoruz. Bir belediye başkanının ipoteği altına alınmış, ast üst ilişkisi darmadağın olmuş. Bir zoom toplantısında bir belediye başkanı grup başkanlarına talimat veriyor.

“KURALLAR KİŞİSELLEŞTİ, ŞEFFAFLIK ORTADAN KALKTI”

Kurumsal yapının çöktüğü, yerle bir olduğu parti. Kurallar kişileşmiş. Kurumsallıktan öte kişiye döndüğü bir hale gelmiş. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ortadan kalkmış. Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde parti kendini korumaya almıştır. Parti kurulları, kurumsal yapılar, sepetteki çürüyen elmayı oradan alır.

“ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYET TÜM PARTİYE YAYILDI”

Buradaki kök neden çürümüş zihniyet. Bu yapı önce CHP'yi çökertti. Partinin genetikleriyle oynadı. Ülkenin siyasal iklimini çökertmek üzere yola çıktı. 2019'dan bu yana dünyanın en büyük şehirlerinden biri, 7 yıldır merkezi hükümetten buraya akıyor. Yüzde 87 Ankara'dan geliyor. Bu kaynağın karşılığında bir hizmet göremiyorsunuz bu şehirde.

“KAYNAK VAR, HİZMET YOK”

Geleceğe endekslenmiş bir kaynak oluşturulmuş. Tam anlamıyla gözlerin dönmesine vesile olmuş. Bu kadar büyük kaynak ele geçirilmiş, ülkenin yönetimini ele geçirmek üzere bir sistem oluşturmuş. Bu yapı ahtapot gibi Türkiye'ye yayılmış. CHP Uşak İl Başkanlığı şikayette bulunmuş, genel merkez çürük elmayı almak yerine üstüne kapatmış. CHP'nin sepeti maalesef ciddi çürümeye maruz kalmış. Tüm partiyi sarmış durumda.

“İBB KAYNAKLARI VATANDAŞA DÖNMEDİ”

Bahsettiğimiz CHP'nin çürümesi İBB'nin kaynaklarıyla oluşturuldu. Bu kaynaklar vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi gerekirken iddianamelere konu olan fiillerle oluşturuldu. Vatandaşın vergi olarak ödediği paranın karşılığında hizmeti alamadı. Aslında buradaki para milletin parası. Sonuç olarak İBB bu anlamda vatandaşı mahrum bıraktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

ULAŞIM VE ALTYAPIDA GERİLEME

Bunlardan bir tanesi metroların yapılamaması. İstanbul trafiği şu anda çok kötü. Otobüsler yenilenmedi, çok yaşlandı. Bir tünel yapılamıyor şu anda. Ayazağa tünel yapılması gerekiyordu. Bu şehri yöneten yapının bir bisiklet tekerleği gibi sürekli çevirmesi lazım. İstanbul'da şu anda trafik dünyadaki metropollerin en üstüne çıkmıştır.

“BORÇ ARTIYOR, HİZMET ÜRETİLMİYOR”

İBB Belediye Meclisi'nde geçtiğimiz ve bu dönemde CHP yönetiminin yapmak istediği metroların talepleri onaylandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından İstanbul'daki bütün izinler verildi. Bu sene faaliyet raporu açıklandı, biz onu “iflas raporu” olarak adlandırıyoruz. İBB'nin borcu şu anda 260 milyar gibi devasa boyuta ulaştı. Bu hizmet olmadığı halde oldu. Karşılığında hizmet görseniz tamam. Hizmet yok.

“KURUMSAL MALİ YAPI ZAYIFLADI”

Metro adına alınan borçların başka alanlarda kullanıldığı bilgileri bizde var. Bu da başka problem. Ulaştırma Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. İETT'nin mali durumu şu anda göçmüş durumda. Bugün borcu 34 milyara çıkmış durumda. Yönetilemeyen bir büyükşehir. İSKİ daha kötü durumda.

GEÇMİŞ DÖNEMLE KIYAS

Sene 1994. Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı oluyor. Büyükşehir belediyesinin çeki dahi geçmiyor. O günkü şartlarda sayın Cumhurbaşkanımız başarısıyla, kaynak yönetimiyle büyükşehir belediyesine 3 büyük baraj kazandırmıştı. Kadir Bey ve Mevlüt Bey'le 3 barajı sisteme kazandırmışız.

SU YÖNETİMİ VE MALİYET ELEŞTİRİSİ

İBB 7 yıldır bir damla su üreten çabayı göstermemiş. Ama Allah'tan AK Parti hükümeti var. Melen çayı şu anda İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Bir de Melen'de baraj yapıldı. Bu baraj dünyanın her yerinde olabilecek aksaklıklarla su tutamadı.

ARTAN FATURALAR VE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Bugün su fiyatları doğalgaz fiyatlarını geçmiş durumda. Doğalgazın nasıl çıkarıldığını, depolanma maliyetini ortaya koyduğunda çok daha pahalı olması lazım. Şu anda sudan daha ucuz. İstanbul'da su sembolik rakamlardan 46,62 liraya çıkmış durumda. İBB doğru yönetilirse bu yük vatandaşın sırtına binmez. Millete eşit dağılımı, sosyal belediyeciliği 14 kent lokantasıyla yapamazsınız.

ANKETLER VE SİYASİ EĞİLİM

SAHADAN MESAJ: TERCİHLER DEĞİŞİYOR

Vatandaş CHP yerel tecrübesini yeniden edindi. Şu anda yoğun şekilde sosyal medyada, internet mecralarında “Bu işi CHP beceremiyor, bu iş AK Parti'nin işi” dediğini görüyoruz. Beykoz'da CHP'yi tecrübe etti vatandaş. Orada bir başkanvekili durumdan rahatsız olduğu için AK Parti'ye geçti.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ: HİZMET VE EKONOMİ

İstanbul'da vatandaş trafik konusunda adımlar atılmasını bekliyor. Deprem ve kentsel dönüşümde AK Parti tarafından ciddi çalışmalar yapılıyor. Genel düzlemde ekonomik anlamda vatandaşımızın beklentileri var. Vatandaşımızın hızlı şekilde sürecin çözülmesini beklentisi var. Biz de vatandaşımızın beklediği sonuca ulaşacağız."

Kaynak: Haberler.com