2025'te eğitimde birçok yeni proje ve uygulama hayata geçirildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılında 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda birçok düzenleme ve uygulama hayata geçirildi, öğretmen ve öğrencileri destekleyen yapay zeka çalışmalarına hız verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 yılı itibarıyla gelişen teknolojilerin eğitim sistemine entegre edilmesi başta olmak üzere önemli projeler hayata geçirildi. Bu yılın başında 315 bin 856 öğretmen, 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' ünvanı aldı. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programlarını bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarında uygulamaya devam etti. 'Beceri temelli' yeni müfredatla 'sonuç odaklı ölçme' yerine 'süreç odaklı ölçmeye' de geçiş yapılırken bu kapsamda her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde 'beceri edinim raporu', ilkokullarda ise 'gelişim raporu' verilmesi uygulamasına geçildi.

YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

MEB tarafından eğitimde yapay zeka çalışmalarına da 2025'te hız verildi. Bu kapsamda eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ' Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı' kuruldu. Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. 6-22 yaş bireylerinin zihinsel beceri ve yeteneklerini belirlemeye yönelik sürdürülebilir, interaktif ve yapay zeka tabanlı bir psikolojik ölçme aracı olarak geliştirilen 'Türk Ulusal Zeka Ölçeği (TUZÖ)' hayata geçirildi. MEB, Bakanlık yönetiminden okul süreçlerine, öğretmen eğitiminden öğrenci kazanımlarına kadar geniş bir yelpazede hazırladığı 'Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Belge, 11'inci Kalkınma Planı kapsamında yürürlüğe konulan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi çerçevesinde hazırlanan 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluştu. Bakanlığın 2025-2029 dönemine yönelik stratejik yaklaşımları içeren belge, milli eğitim sisteminde yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanlarını, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların kapsamının genişletilmesi için atılması gereken adımları ortaya koydu.

GASTRONOMİ LİSELERİ AÇILDI

Bakanlık tarafından bu yıl 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi' kapsamında, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi' doğrultusunda açılan gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanının hazırlık sınıfına yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alımı yapıldı. Hazırlık sınıfında öğrencilere, mutfak teknikleri ve uygulamaları, tarım ve üretim zinciri eğitimi, arkeoloji ve kültürel miras bilinci, estetik ve yaratıcı düşünce, yabancı dil ve küresel mutfak vizyonu gibi birçok imkan sunuluyor. Usta şeflerle atölye çalışmaları ve yerel coğrafya gezileri de programda yer alıyor.

TÜRKİYE, BİRÇOK ALANDA İYİLEŞME GÖSTERDİ

OECD'nin her yıl yayımladığı ve eğitim sistemlerini karşılaştırmalı verilerle inceleyen, 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporuna göre Türkiye, bu yıl en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Son 10 yılda, Türkiye'de 3-5 yaş arası çocukların okullaşma oranı yüzde 28'den yüzde 54'e yükseldi. Bu artış, OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. Ayrıca, 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98'e ulaşarak yüzde 86 olan OECD ortalamasının üzerine çıktı. OECD verilerine göre Türkiye'de 25-34 yaş grubunda ortaöğretimi tamamlamayanların oranı 2019'da yüzde 41 iken 2024'te yüzde 28'e geriledi. Ayrıca öğretmen atamalarıyla birlikte öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18, ortaokul ve genel liselerde 13, meslek liselerinde 14, lise genelinde ise 12'ye geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında 272 madalya kazandı.

BAKAN TEKİN, EĞİTİMCİLERİ DİNLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerle doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Öğretmenler Odası Buluşmaları', 2025 yılı boyunca da eğitim camiasının en önemli istişare zeminlerinden biri olmayı sürdürdü. Farklı illerde gerçekleştirilen buluşmalarda öğretmenler; sınıf içi uygulamalardan ölçme-değerlendirme süreçlerine, mesleki gelişim ihtiyaçlarından okul iklimine kadar pek çok başlıkta görüş ve önerilerini doğrudan Bakanlık yönetimiyle paylaşma imkanı buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tüm il ziyaretlerinde gerçekleştirdiği buluşmalar, sahadan gelen geri bildirimlerin politika süreçlerine yansıtılması açısından önemli bir rol üstlendi.