Haberler

Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Osmanlı'nın Balkanlar üzerindeki etkileri ve Türkiye'nin bölgedeki ilişkileri üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Sempozyumda Balkanlar'ın tarihi ve kültürel önemi vurgulandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Balkanlar'ın Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Üniversite olarak Balkanlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Dünümüzü anlamak, bugünümüzü yorumlamak ve yarınlarımızı şekillendirmek için özellikle Balkanlar'daki Osmanlı kültür ve medeniyetinin izlerini sürmek bizim için çok önemli." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli de Balkanlar'ın, "Rumeli" veya "Güneydoğu Avrupa" olarak da adlandırıldığını belirtti.

Balkanlar'a tarih boyunca Osmanlı'nın büyük emekler verdiğini anlatan İpşirli, "Ecdadın, oradaki eserlerin hatırlanması önemli ama Balkanlar ile ilgili ilgimiz ve oraya yoğunlaşmamız, gelecekle ilgili olmalıdır. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'daki dostlukları, irtibatı, işbirliği son derece önemli. Şunu açıkça söylemek lazım, biz oradaki devletlerin hepsinin bağımsızlıklarına, sınırlarına, idari şekillerine saygılıyız." diye konuştu.

İpşirli, Osmanlı'nın Balkanlar'a tarih boyunca çok önemli eserler bıraktığının da altını çizdi.

Osmanlı'nın Balkanlar'a yönelik iskan politikalarına değinen İpşirli, şunları kaydetti:

"Osmanlı Beyliği, 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da küçük bir beylik olarak ortaya çıkmış ve Bizans'a karşı sınırların savunulması görevini üstlenmiştir. 14. yüzyılın ortalarında Balkanlar'a geçerek yeni fırsatlar elde etmiştir. Anadolu'daki güçlü Selçuklu varisi beylikler birbirleriyle mücadele ederken, Osmanlı'nın bu geçişi yeni bir alternatif sunmuştur. Osmanlı, Balkanlar'ı vatan olarak görmüş ve iskan ile imar faaliyetleri yürütmüştür. İskan politikalarıyla huzursuzluk çıkaran aileler Balkanlar'a yerleştirilmiş, böylece hem huzursuzluklar azaltılmış ve en önemlisi Balkanlar'daki Müslüman nüfusun artışı sağlanmıştır."

Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
title