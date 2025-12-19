Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Balkanlar'ın Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Üniversite olarak Balkanlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Dünümüzü anlamak, bugünümüzü yorumlamak ve yarınlarımızı şekillendirmek için özellikle Balkanlar'daki Osmanlı kültür ve medeniyetinin izlerini sürmek bizim için çok önemli." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli de Balkanlar'ın, "Rumeli" veya "Güneydoğu Avrupa" olarak da adlandırıldığını belirtti.

Balkanlar'a tarih boyunca Osmanlı'nın büyük emekler verdiğini anlatan İpşirli, "Ecdadın, oradaki eserlerin hatırlanması önemli ama Balkanlar ile ilgili ilgimiz ve oraya yoğunlaşmamız, gelecekle ilgili olmalıdır. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'daki dostlukları, irtibatı, işbirliği son derece önemli. Şunu açıkça söylemek lazım, biz oradaki devletlerin hepsinin bağımsızlıklarına, sınırlarına, idari şekillerine saygılıyız." diye konuştu.

İpşirli, Osmanlı'nın Balkanlar'a tarih boyunca çok önemli eserler bıraktığının da altını çizdi.

Osmanlı'nın Balkanlar'a yönelik iskan politikalarına değinen İpşirli, şunları kaydetti:

"Osmanlı Beyliği, 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da küçük bir beylik olarak ortaya çıkmış ve Bizans'a karşı sınırların savunulması görevini üstlenmiştir. 14. yüzyılın ortalarında Balkanlar'a geçerek yeni fırsatlar elde etmiştir. Anadolu'daki güçlü Selçuklu varisi beylikler birbirleriyle mücadele ederken, Osmanlı'nın bu geçişi yeni bir alternatif sunmuştur. Osmanlı, Balkanlar'ı vatan olarak görmüş ve iskan ile imar faaliyetleri yürütmüştür. İskan politikalarıyla huzursuzluk çıkaran aileler Balkanlar'a yerleştirilmiş, böylece hem huzursuzluklar azaltılmış ve en önemlisi Balkanlar'daki Müslüman nüfusun artışı sağlanmıştır."

Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyum, yarın sona erecek.