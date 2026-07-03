Kırşehir Belediye Başkanı ve 3 çalışana 'görevi kötüye kullanma' cezası

KIRŞEHİR'de 4 yıl önce belediye güvenlik görevlileri Şefik Ekici (36) ile Sami Aydoğan'ın (33), sevgili olan Hasan Aydoğan (21) ile Şeyma Demir'i (18) öldürüp cesetlerini Kızılırmak Nehri'ne attıkları olaya ilişkin cinayette kullanılan kelepçe ve copların görev yerinden dışarıya çıkarmalarını engel olunmadığı suçlamasıyla haklarında dava açılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Yardımcısı Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Özel Güvenlik Birimi Sorumlusu Emre Dalkılıç'a 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Mart'ta 2022'de Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren 2 kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu tespit edildi.

2 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin sorgularında 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir'in olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu.

Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen duruşmada sanıklar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI HAKKINDA İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYET

Hayatını kaybeden Hasan Aydoğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Kahraman ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç'ın ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 4 SANIĞA 3'ER AY HAPİS CEASI

Kırşehir Adliyesi 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı. Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'ın belediye biriminden dışarıya kelepçe çıkarmalarına ve cop kullanmalarına neden oldukları gerekçesiyle Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Özel Güvenlik Birimi Sorumlusu Emre Dalkılıç'a 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3'er ay hapis cezası verildi.

'SABIKALI OLMASINA RAĞMEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM ETMİŞTİ'

Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in ailelerinin avukatı Mehmet Ali Alan, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Kırşehirliler biliyorlar ki hafızalarında yer etmişti. Sami Aydoğan ile Şefik Ekici iki tane yavrumuzu katledip Kızılırmak'a atmışlardı. Bu elim olayın meydana gelmesinde Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu görevini kötüye kullanmıştı. Selahattin Bey, güvenlik görevlilerinin dışarıya, yani görev yerinden dışarıya çıkarmamaları gereken copu ve kelepçeyi dışarı çıkarmalarını engellemediğinden, copu ve kelepçeyi kullanarak Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ın yanına 'Biz polisiz' diyerek geldiler. Araçlarının içerisindeki bu yavruları kelepçe ile ellerini kollarını bağlayarak araçtan indirip katlettikleri sabit olduğundan, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi bu iki caniyi, yani Şefik Ekici ile Sami Aydoğan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. O davayı ben takip etmiştim. O dava sonunda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun görevi kötüye kullandığından bahisle kendisini Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmiştim. Çünkü kelepçenin ve copun dışarı çıkarılmaması kanun gereğiydi. Ayrıca Sami Aydoğan sabıkalı birisi olmasına rağmen onu güvenlik görevlisi olarak istihdam etmişti ve kilit bir noktada terminalde görevlendirmişti" diye konuştu.

Mahkemenin belediye başkanını görevi kötüye kullanma suçundan mahkum ettiğini belirten Alan, kararın tüm bürokratlara ders olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı