Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

“Güneşin Kızları” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Burcu Özberk, ardından “Afili Aşk” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi yapımlarla kariyerindeki çıkışını sürdürdü. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise Cihangir Ceyhan ile başrolü paylaştığı “Anne Yarısı” dizisi için kamera karşısına geçiyor.

Dizinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Özberk, set aralarında soluğu yöre halkının yanında aldı. Bölge kadınlarıyla bir araya gelen oyuncu, oklavayı eline alıp yufka açtı.

Mutfakta kadınlara eşlik eden Özberk, kabak çiçeği dolması için yapılan hazırlıklara da katıldı. Kışlık hazırlıklara yardım eden oyuncu, bölge halkıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özberk'ün Kapadokya'daki bu samimi anları, oyuncunun set dışında yöre halkıyla kurduğu sıcak iletişimi de gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com