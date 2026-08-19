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Sandıklı'da 4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Sandıklı'da 4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 62 yaşındaki Fatma Koç, henüz belirlenemeyen bir nedenle dördüncü kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Fatma Koç henüz belirlenemeyen bir nedenle dördüncü kattaki evinin penceresinden düştü. Talihsiz kadının yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Koç hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Koç hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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