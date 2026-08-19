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Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık
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Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, Serie A ekibi Fiorentina ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin gerçekleşmesi için Fiorentina'nın Nicolo Fagioli ile yollarını ayırması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre Fiorentina, Uruguaylı orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giyen Torreira'nın İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER FAGIOLI'NİN AYRILIĞINA BAĞLI

Haberde Fiorentina'nın Torreira transferini tamamlayabilmesi için kadrosunda yer açması gerektiği belirtildi. İtalyan ekibinin mevcut orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli ile yollarını ayırması halinde Torreira transferi için harekete geçeceği ifade edildi.

Fiorentina'nın Torreira'yı, Trabzonspor'dan 26 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Oulai'nin rotasyondaki alternatifi olarak düşündüğü de öne sürüldü.

GALATASARAY'DA 176 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Torreira, sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki şampiyonluklarında önemli rol oynadı. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 176 resmi karşılaşmada 11 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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