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Malatya'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

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Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kale ve Darende ilçelerinde çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okuma ve konuşmaların yanı sıra şiirler okundu, tiyatro gösterileri sunuldu ve öğrencilere ödüller verildi. Törene, ilçe yöneticileri, gazi ve şehit yakınları da katıldı.

Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı Murat Koca, şehit aileleri ve gazilerce Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Beytullah Görmüş, konuşmasında, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutlamanın ve vatan için canlarını feda eden şehitleri anmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Görmüş, Çanakkale Zaferi'nin vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu kaydetti.

Daha sonra Kale Belediyesi Salonu'nda şiirler okundu, tiyatro gösterileri sunuldu, düzenlenen yarışmalarda başarı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi.

Darende

Darende ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi'nde şehitler için dualar edildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte ise program İstiklal Marşı ve öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiir dinletisi ve hazırladıkları oratoryo gösterilerini sunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan okul müdürü Ünal Çiftçi, vatanın mukaddesatı ve namusu için o dönem canlarını feda eden aziz şehitler gibi vatan toprağını bundan sonrada yine aynı duygularla muhafaza etmek için hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, il ve ilçe genelinde yapılan Çanakkale Zaferini anlatan şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öte yandan ilçedeki yurtlarda öğrencilere, öğle yemeği olarak çorba, hoşaf ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi.

Törene, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, resmi kurumların müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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