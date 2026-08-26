Cezaevinden izinli çıktı, sırra kadem bastı! İstanbul'da 26 gün sonra cesedi bulundu

26 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Sezai Acar'ın cesedi, İstanbul'un Kartal ilçesinde otluk alanda bulundu. Acar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOĞUN KOKUYU FARK EDİNCE POLİSE HABER VERDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal Yunus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otluk alanın yakınında oturan bir kişi, çevreden gelen yoğun kokuyu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otluk alanda bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 39 yaşındaki Sezai Acar'a ait olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

İki çocuk babası Acar'ın tahliyesine 7 ay kala cezaevinden izinli olarak çıktığı, ardından 31 Temmuz'da ortadan kaybolduğu belirtildi.

Ailesi, Acar'ın eve dönmemesi üzerine kaybolduğunun ikinci gününde Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mutlukent Karakolu'na başvuruda bulundu.

Acar'dan günler boyunca haber alınamazken, 26 günlük bekleyiş Kartal'dan gelen acı haberle sona erdi.

AİLEYE GECE SAATLERİNDE HABER VERİLDİ

Oğlunun ölüm haberini Gebze'de alan baba Muharrem Acar, yaşadıkları süreci anlattı. Acar, oğlunun 31 Temmuz'da kaybolduğunu belirterek ailesinin ikinci gün polise başvurduğunu söyledi.

Acılı baba, önceki gece saat 22.15 sıralarında eşinin telefonunun çaldığını ve kendilerine oğullarının bulunduğunun bildirildiğini anlattı.

"NE ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜ VEYA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKSIN"

Baba Muharrem Acar, oğlunun ölümünün tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Oğlunun herhangi biriyle bilinen bir husumetinin bulunmadığını söyleyen Acar, "Çocuğumun ne şekilde öldüğü veya öldürüldüğü, bunun bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı