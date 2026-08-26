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Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi
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Şanlıurfa'da öğleden sonra etkisini artıran rüzgarla birlikte kent merkezi yoğun bir toz bulutunun altında kaldı. Genellikle Suriye üzerinden güney yönünden gelen toz taşınımına alışkın olan kentte, bu kez toz bulutunun kuzeyden gelmesi dikkat çekti. Kısa sürede gökyüzünün rengini değiştiren yoğun toz tabakası görüş mesafesini düşürürken, günlük yaşam ve trafikte de olumsuzluklara neden oldu.

  • Şanlıurfa'da öğleden sonra kuzey yönünden gelen yoğun toz bulutu kent merkezini kapladı.
  • Toz taşınımı bu kez alışılmışın aksine güney yerine kuzey koridorundan gerçekleşti.
  • Yoğun toz nedeniyle Şanlıurfa merkezinde görüş mesafesi belirgin şekilde düştü ve trafikte olumsuzluklar yaşandı.

Şanlıurfa'da sıra dışı bir meteorolojik olay yaşandı. Her yıl özellikle ülkenin güney sınırında bulunan Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altında kalan kent, bu kez farklı yönden gelen yoğun toz tabakasıyla karşı karşıya kaldı.

Öğleden sonra rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte kuzey yönünden gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı kapladı. Kent merkezine doğru hızla ilerleyen toz tabakası, kısa sürede gökyüzünün görünümünü değiştirdi.

BU KEZ KUZEYDEN GELDİ

Şanlıurfa'da daha önce yaşanan toz taşınımında çoğunlukla güney yönünden gelen hava hareketleri etkili olurken, bu kez durum farklı gelişti.

Kuzey koridorundan hareket eden yoğun toz tabakası, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerledi. Toz bulutunun alışılmışın aksine kuzeyden gelmesi, yaşanan hava olayının en dikkat çekici noktası oldu.

Yoğun tozun kent merkezine ulaşmasıyla birlikte gökyüzünün rengi kısa sürede değişirken, şehirde etkisini gösteren hava olayı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

GÖRÜŞ MESAFESİ BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Toz bulutunun etkisini artırmasının ardından Şanlıurfa merkezinde görüş mesafesinde belirgin bir düşüş yaşandı. Rüzgarla birlikte hareket eden yoğun toz tabakası, günlük hayatın yanı sıra trafikte de olumsuzluklara yol açtı.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, kentteki yoğun toz tabakası açık alanlarda bulunan vatandaşları da etkiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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