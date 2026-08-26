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Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber

Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber
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Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için Liverpool'un 50 milyon Sterlinlik dev teklif yaptığı bildirildi. Crystal Palace'ın Galatasaray'a yapılan teklifleri reddetmesi sonrasında sürecin Liverpool lehine döndüğü belirtildi.

  • Liverpool, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için 50 milyon Sterlinlik bonservis teklifi sundu.
  • Galatasaray'ın Ismaila Sarr için Crystal Palace'a yaptığı iki teklif de reddedildi.
  • Transfer yarışında Liverpool'un bir adım öne geçtiği belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

LIVERPOOL HAREKETE GEÇTİ

İngiliz basınında ve Fransız gazeteci Nabil Djellit'in haberlerinde yer alan detaylara göre, Premier Lig devi Liverpool, Crystal Palace forması giyen yıldız futbolcu için resmi girişimlere başladı.

50 MİLYONLUK DEV TEKLİF

İngiliz ekibinin, hücum hattını güçlendirmek adına 28 yaşındaki yetenekli oyuncuyu gündemine aldığı ve kulübü Crystal Palace’a 50 milyon Sterlinlik devasa bir bonservis teklifi sunduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'IN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin Senegalli yıldızı kadrosuna katmak adına Crystal Palace kulübünün kapısını iki kez çaldığı ancak İngiliz ekibinin Galatasaray’dan gelen bu iki teklifi de geri çevirdiği öğrenildi.

SÜREÇ LIVERPOOL LEHİNE DÖNDÜ

Liverpool’un yüksek bonservis bedeliyle sürece dahil olması sonrası, oyuncunun Premier Lig’de kalmaya sıcak bakabileceği ve transfer yarışında İngiliz devinin bir adım öne geçtiği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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