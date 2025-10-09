16. Uluslararası Dergi Günleri kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "16. Uluslararası Dergi Günleri" Rami Kütüphanesi F3 Salonu'nda başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, dergilerin bir okul olma özelliği de bulunduğunu söyledi.

Ünal, kendisinin de bir dönem bir dergiye yazı yazdığını aktararak, "Çünkü o yazdığınız yazılar sizin düşüncelerinizi şekillendirir. O dergilerin yayın kurullarına yazı gönderirsiniz, yazınız geri döner, sonra bir daha yazı gönderirsiniz. Her dergi adeta bir okul niteliğindedir." açıklamasını yaptı.

Yakın geçmişte pek çok zorluğa rağmen çıkarılan dergilerden örnekler veren Ünal, şunları kaydetti:

"Bir insanın dünyaya söyleyecek bir sözünün olması kadar soylu bir duruş olamaz. Bugün dergilere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız en temel krizlerden bir tanesi anlam krizi. Çünkü anlamı gerçeklik üretir yani anlam, gerçeğe çarptığınızda ortaya çıkar. Bugün dijital dönüşümün bir sonucu olarak biz ağır bir gerçeklik kaybıyla, anlam kaybıyla karşı karşıyayız."

"Bir satır da olsa yazmaları çok önemli"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Pertevniyal Lisesinde idareciyken rahmetli Asım Gültekin ile bir dergi çıkardıklarını anlattı.

Dergilerin özellikle öğrenciler için bir tarla gibi olduğunu kaydeden Yentür, "Dergiler, geleceğe adım atmak isteyen sevgili gençlerimizin kalemle, yazıyla, edebiyatla ve sanatla buluştuğu bir yer. Başlangıç noktası olarak ileride gururla gösterecekleri okul dergilerinin olmasını çok anlamlı buluyorum." dedi.

Yentür, Geleceğin Yazarları Projesi'nde çocukları, kalemle ve kağıtla buluşturduklarını söyleyerek, "Bir satır da olsa yazmaları çok önemli. Daha sonra bunları okul olarak toplu bastırıyoruz ve mayıs ayında çocuklarımıza stant kuruyoruz. Geleceğin yazarları, kitaplarını imzalayıp hediye ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kültür hayatımızda dergilerin önemli bir yeri var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Rami Kütüphanesi'nde kültür hayatı bakımından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yayımcılık sektörünün gelişimi için kütüphanelerle çalışmalar yaptıklarına işaret eden Beyoğlu, "Yayımcılık sektörünün gelişimiyle ilgili de çok farklı alanlarda sektörümüz, yazanlarımız, çizenlerimiz, fikir insanlarımızla birlikte adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu alanın içinde özel olarak bizim ehemmiyet gösterdiğimiz bir konu da elbette süreli yayınlar ve dergiler." şeklinde konuştu.

Beyoğlu, dergilerin kültür hayatındaki yerine ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Dergiler kültür hayatımızda yeri geliyor yetkin şairlerimizin, yazarlarımızın, fikir insanlarımızın yetişmesi için bir ocak oluyor, yeri geliyor bir fikriyatın bayrağı ve sesi oluyor, yeri geliyor toplumun aktüel ihtiyaçlarını, bilgi gereksinimlerini karşılayan birer bilgi aracı olarak işlev görüyor. Her anlamda kültür hayatımızda dergilerin çok önemli bir yeri var."

Kültür ve Turizm Bakanlığının dergi yayıncılığı alanına ciddi destek sağladığının altını çizen Beyoğlu,"289 dergimize yıllık olarak abone oluyor ve ülkemiz genelindeki 1300 halk kütüphanemizde bu dergilere yer veriyoruz. Geçen sene itibarıyla bütçemizi iki katından daha fazla arttırarak yaklaşık 55 milyon liralık bir alım yaptık." dedi.

"Dergiler yaşamaya devam etmeli"

Dünya Dergiler Birliği (DergiBir) Başkanı Metin Uçar, Uluslararası Dergi Günleri'nin "Türkiye'de hala dergi çıkıyor mu" sorusunun cevabı olarak 150'den fazla derginin bir araya gelmiş olduğu bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Etkinliği 16. defa yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Dünyada örneği olmayan bir çalışma. İstanbul'da böyle bir etkinliğin yapılması çok önemli ve değerli. Dergiler, düşüncenin, fikrin, çizmenin, üretmenin, grafite etmenin başladığı alandır. Bugün kültür, siyaset dünyasına, iş alanlarına, hemen herkesin fikri üretim yapmak için müracaat ettiği ilk adım, ilk yer hep dergiler olmuştur. Bu açıdan dergileri yaşatmak, devam ettirmek önemli. Dergiler birer okul ve yaşamaya devam etmeli."

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ise bu organizasyonu yapmanın önemine işaret ederek, dijitalin dünyaya hakim olduğu zamanda fiziki olarak okuru dergiyle buluşturmanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Dergi Günleri 12 Ekim'e kadar sürecek

DergiBir organizasyonuyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Esenler Belediyesi, TGSP ve Rami Kütüphanesi'nin katkısıyla düzenlenen etkinlik, pek çok dergi, yazar ve editörü aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Söyleşi, panel, atölye, seminer ve çocuklara yönelik programların da düzenlendiği etkinlikte, edebiyat, kültür, gençlik, okul, ihtisas ve dijital yayınların yanı sıra kurum ve kuruluş dergileri ile fanzinler de yer alıyor.

"Bi' Dünya Dergi Rami'de" temasıyla şair, yazar, çizer, tasarımcı ve yayıncıları aynı platformda buluşturan etkinlik, kültürel üretimi teşvik eden özel bir zemin sunuyor.

Gazze temalı oturumlar, dergi stantlarında gerçekleştirilecek mini etkinlikler ve sürpriz buluşmalarla zengin bir içerik sunan Dergi Günleri, 12 Ekim'e kadar dergi meraklılarıyla buluşmaya devam edecek.