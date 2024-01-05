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150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

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150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı gerekçesiyle gündeme gelen Var Böyle Tipler kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan çift, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Var Böyle Tipler" YouTube kanalında yayınladığı komedi videolarıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulunmuştu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmışı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ederken Cumhuriyet savcısı, çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti.

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Kıvanç Talu Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Halo Dayı:

Maşallah ülkenin dolandırıcısı bitmiyor yiyen yiyene. Yazıklar olsun size.

Yanıtla3124
Karaman Tarik:

Fenomenler mi Hırsız?! yoksa Hırsızlar mi Fenomen ?! Anlamadım gitti !!!!

Yanıtla190
Ayhan Mustafa:

Balik bastan kokar Karaman Tarik..

69
siyah.beyaz:

bakalım içerdede soytarılık yapabilcekmisin.. elinize sağlik Türk polisim.

Yanıtla315
Recep:

Nasıl bir yakın cevreleri varsa 150 milyon çıkartmışlar, bizim yakın cevreden bin lira alamayız.

Yanıtla117
Hasann hasann:

Cinayet, hırsızlık, arsızlık, haksızlık, yolsuzluk, bu ülkede bir tane güzel şey duymayacak mıyız Allah aşkına

Yanıtla00
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