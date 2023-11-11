15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulans hastaneye kaldırılırken, köprüde trafik oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Köprüde trafik durma noktasına geldi.
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Olay yerinden ilk görüntüler:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel