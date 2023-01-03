15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YÜRÜYEN SOKAK KÖPEĞİNİ SÜRÜCÜLER KURTARDI

ANADOLU Yakası'ndan Avrupa'ya geçmeye çalışan sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Hızla giden araçların arasında kalan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak köpeği korudu. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerine çıkan sokak köpeği Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmeye çalıştı. Hızla giden araçların arasında gitmeye çalışan köpeği fark eden sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti. Motosiklet sürücüleri de köpeği yakalamak için çalıştı ancak başarılı olamadı. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine görevliler geldi. Köpek yakalanarak köprüden götürüldü. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, köpeği fark eden sürücünün yavaşlayarak güvenli şerit oluşturması görülüyor. Daha sonra da yetkililer gelerek köpeği köprü üzerinden alarak götürüyor.