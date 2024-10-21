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15 Temmuz şehidinin ailesi ilk kez oğullarının mezarı başında gözyaşı dökmedi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz,...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz, ağlamadığımız bir gün." dedi.

Zeki Kılınç, oğlunun mezarı başında eşi Meliha Meltem Kılınç ile dua etti.

Kılınç ailesi, "Bugün ilk defa ağlamaya gelmedik oğlum." diyerek çocuklarının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

Baba Kılınç, AA muhabirine, 15 Temmuz'un acısını dün gibi içlerinde hissettiklerini söyledi.

Vatan için evlat şehit vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Kılınç, güne FETÖ elebaşının ölüm haberiyle uyandıklarını ifade etti.

"Zalimler için yaşasın cehennem" sözünün bugün yerini bulduğunu dile getiren Kılınç, "İyi ki ahirette hesap günü ve cehennem var. Evlatlarımız ay yıldızlı bayrak için şehadete koştular. Onlar güzel yerdeler, Peygamber efendimizin sancağı altındalar. Cehennem ateşinde odun olacak birisi de bugün hayatını kaybetti." diye konuştu.

"Kıyamete kadar bu ülke toprakları bizim olacak"

FETÖ gibi Türkiye'nin düşmanı örgütlerin çok olduğunu vurgulayan Kılınç," Onlar çok olsunlar biz vatan evlatlarını, Ömer Halisdemir'leri, Muhammet Oğuz Kılınç'ları yetiştirmeye devam edeceğiz. Kıyamete kadar bu ülke toprakları bizim olacak. İlkokul seviyesinden üniversiteye kadar oğlumun emaneti vatana sahip çıkmak için konferanslara katılıyorum, anlatıyorum. Şehitlerin emanetine sahip çıkıyorum. Gençlerin tekrar FETÖ benzeri düşmanlar karşılarına çıktığında onlara karşı ne yapacaklarını bilmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son nefeslerine kadar vatan ve ezan sevgisiyle yaşayacaklarını kaydeden Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 yıl boyunca evladımızı düşündük. Sadece evladımızı değil Gazze'deki, Irak ve Suriye'deki mazlumları düşündük. Emperyalistlerin ve Siyonistlerin bir hesabı var ama Allah'ın da bir hesabı olduğunu biliyorduk. Bugün hamdolsun ki onu gördük. Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz, ağlamadığımız bir gün. Ağladıysak da mutluluktandır."

Anne Meliha Meltem Kılınç da Türkiye'nin FETÖ haininden kurtulduğunu belirtti.

Bir insanın ölümüne bu kadar sevineceğinin hiç aklına gelmediğini anlatan Kılınç, "İnsan diyorum ama FETÖ elebaşı bir insan değildi. Hiç kimseye acımadı. Türk milletine acımadı. Bugün 8 yıl sonra ilk defa ağlamayacağım. Çok mutluyum. Ne ona ne de destekçilerine hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkeye yapılanları ben unutmadım, Türk milleti de unutmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

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