116'ncı saatte 15 yaşındaki Saadet'i kurtaran ekibin başkanı: Yaşadıklarımız gönül bağına dönüştü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin hemen ardından bölgeye giderek katıldıkları arama çalışmalarında 116'ncı saatte 15 yaşındaki Saadet İkbal'i sağ kurtaran Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekibi, o anları anlattı. EDAK Başkanı Kenan Laz, "İkbal kızımızı o enkaz altından çıkarırken, onunla yaşadığımız o diyalog gönül bağı haline geldi. Baba-kız ilişkisi gibi oldu. Biraz yanından ayrıldığımda 'Kenan abim burada mısın?' diye seslendi. Benim sesimi duymadan oradan çıkmadı" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin hemen ardından bölgeye giden EDAK ekibi dün Edirne'ye dönüş yaptı. Ayaklarının tozuyla bölgedeki durumu anlatan ekip adına konuşan EDAK Başkanı Kenan Laz, Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı'nda 116'ncı saatte kurtardıkları 15 yaşındaki Saadet İkbal'in kurtuluş anını duygu dolu cümlelerle anlattı.

EDAK ekibinden Serhad Ceylan da, "Dün akşam 15 yaşında bir kızı İngiliz ekibiyle birlikte canlı olarak çıkardık. Artık moralimiz bozulmaya başlamıştı cansız bedenlerin çıkmasıyla. Koordinasyon merkezinden dinleme cihazlı bir ekip istedik. İngiliz ekibi geldi. Beraber bir çalışma yaptık. Bir canlı tespiti yapıldı ve kısa zamanda 15 yaşındaki İkbal kızımıza ulaştık. Onu tekrar hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşadık. Edirne'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Kolay değil birçok insan hayatının orada bittiğini görüyorsunuz. Minicik cansız bedenleri enkaz altından çıkarıyorsunuz. Bizi en çok üzen çocuklar. Kendi çocuklarımız gözlerimizin önüne geldi. Birçok çocuk da diğer enkazdan canlı kurtarıldı. Bedenleri küçük olduğu için onlar daha şanslılar" ifadelerini kullandı.