11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye Genelinde Kutlandı

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi'ndeki Sağırgeçit Sel ve Heyelan Kontrol Projesi Ağaçlandırma Sahası'nda "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidan dikimi yapıldı.

Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 11 Kasım'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da tüm ilçeleriyle birlikte fidanların toprakla buluştuğunu söyledi.

İklim değişikliğinin doğa ve çevre üzerinde çok olumsuz etkilerinin olduğunu dile getiren Tavlı, "Dünya genelinde denizlerimizin, su kaynaklarımızın, orman varlığımızın, toprağımızın ve havamızın kirlenmesiyle ilgili genel bir tehdit var. Ülkemizin orman varlığı etrafımızdaki diğer ülkelere göre zengin ancak değişen iklim şartları ve kuraklık gibi meteorolojik nedenlerden dolayı bu konuda tedbirler almamız gerektiğini de hep birlikte müşahede ediyoruz. Havamız, suyumuz ve toprağımız başta olmak üzere çevremizin korunması önemli meselelerimizden bir tanesi." dedi.

Vali Tavlı, Türkiye'nin her köşesinin genç fidanlarla bezenmesi ve geleceğin ormanına dönüşmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay da Türkiye'nin yüzde 29'unun ormanlık alanlardan oluştuğunu dile getirerek, "Ülkemizin ormanları yaklaşık 2 milyar ton karbon depolamaktadır. Bir kişi yıllık 3 bin 600 kilogram karbon salınımı yapmaktadır. Yetişkin bir ağaç yıllık 22,5 kilogram depolar. Dünyadaki en büyük karbon depoları ormanlardır. Bugün burada ağaçlandırma sahamıza 10 bin adet sedir, mavi servi, mazı, fıstıkçamı, ıhlamur ve ceviz ağacı dikimi yapılacak." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Kastamonu-İnebolu kara yolu Aksinir köyü mevkisinde düzenlenen programda, fidanlar toprakla buluştu.

Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, buradaki konuşmasında, ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine değindi.

İldeki orman alanlarının yüzde 23,5'inin ağaçlandırmalarla elde edildiğine işaret eden Yaslıkaya, "Kastamonu ilimizin 19 ilçesinde 15 bin fidan toprakla buluşturularak 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olacağız." ifadesini kullandı.

Ardından Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tokat

Tokat'ta, etkinlik kapsamında il genelinde 30 bin fidan dikildi.

Vali Abdullah Köklü, Gıj Gıj mevkisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tüm teşkilatımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bir sonraki Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar Tokat'ın orman varlığının yüzde 48'den daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Vali Köklü, protokol üyeleri ve öğrenciler hazırlanan alanda çam fidanı dikti.

Amasya

Amasya'da 1200 fidan dikildi.

Fındıklı mevkisindeki etkinlikte konuşan Vali Önder Bakan, fidanların insanların daha yeşil ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkı sunacağını söyledi.

Sanayileşmenin ve teknolojinin geliştiği, doğanın bilinçsizce kullanıldığı dünyada, ormanın, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunmasının öneminin gün geçtikçe arttığını kaydeden Bakan, belirlenen 1 hektarlık alanda fidan dikileceğini ifade etti.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 ilde 42 farklı nokta 41 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.