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11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan ile Sivas ve Giresun'un bazı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı tedbirli olunması istendi.

Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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