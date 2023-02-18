11 gün kaldığı enkazda sahibinin elleriyle beslediği Bircan isimli inek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman'ı da vurdu. Merkeze bağlı Dardoğan Köyü'nde çiftçilik yapan Birgül Tuncay'ın da Bircan isimli ineği göçük altında kaldı. Tuncay, her gün enkaza sürünerek girerek ineğine su ve yiyecek verdi. Jandarma Arama Kurtarma Timleri, 11 gün sonra Bircan'ı enkazdan sağ çıkardı.

BİRCAN HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Bircan'dan acı haber geldi. Yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını karşılayan bir dernek olan Melekler Yaşam Köyü Derneği'nin (MEYAKO) resmi hesabından yapılan açıklamada Bircan'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Üzülerek bildiriyoruz ki Bircan'ımızı kaybettik. Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül teyzemizin ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan Bircan 11 gün boyunca mücadelesini hiç bırakmadı. Kurtardığımızda; ilk muayene sonucuna göre boynunda ve sırtında kırıklar vardı. Otopsi sonucunda 4.5 aylık gebe olduğu belirlenerek uterus morarmalarından yavru ölümünün annenin ölümünden önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda yavru anneyi zehirlemiştir. Çok üzgünüz…

BAKAN KİRİŞCİ DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Bircan'ın kurtarılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Bakan Kirişci, "Adıyaman'da yetiştiricimiz Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Bircan'ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler." demişti.

SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

İneği kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğulan Birgül Tuncay ise, "Bircan'ım kurtuldu, hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum. Keçilerim kurtulsa daha da mutlu olacaktım. Onlar kurtulmadı." ifadelerini kullanmıştı.