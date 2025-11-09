Haberler

102 Yaşındaki Cennet Sağ, Atatürk'ü Şiirlerle Anıyor

102 Yaşındaki Cennet Sağ, Atatürk'ü Şiirlerle Anıyor
Güncelleme:
Adana'da yaşayan 102 yaşındaki Cennet Sağ, Mustafa Kemal Atatürk'ü çocukluk yıllarında ezberlediği şiir ve dualarla anıyor. Atatürk'ün ölüm haberini 15 yaşında alan Sağ, her 10 Kasım'da minnetle anarken, şiiri unutmadan yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adana'da yaşayan 102 yaşındaki Cennet Sağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çocukluğunda ezberlediği şiir ve dualarla anıyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Kızılkaş Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk annesi Sağ, hiç göremediği Atatürk'e sevgisini çocukluk yıllarında ezberlediği ve halen unutmadığı şiirle yaşatıyor.

Cumhuriyet'in kuruluşuna ve Türkiye'nin değişim sürecine tanıklık eden Sağ, 15 yaşındayken Atatürk'ün ölüm haberini aldı.

Sağ, o dönemde köy okulunda görevli öğretmeninin Atatürk'ü anmak için öğrencilerden şiir ezberlemelerini istediği çocuklardan biriydi.

Öğretmenin verdiği "Atatürk" şiirini o gün seslendiren Sağ, aradan 87 yıl geçse de şiiri ezbere okuyabiliyor.

Bir asrı aşan yaşamında Atatürk'e sevgi ve saygısını hep taze tutan Sağ, her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyor.

"O gün herkes yasa boğuldu"

Cennet Sağ, AA muhabirine, Atatürk'ün ölüm haberini aldığında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Atatürk'ün hayatını kaybettiği günü çok iyi hatırladığını anlatan Sağ, "O gün herkes yasa boğuldu. Ağladılar, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldılar." dedi.

Sağ, Atatürk'ün ebediyete intikaliyle aynı zamanda akrabası da olan öğretmeninin okulda bir anma programı düzenlediğini dile getirdi.

Şiirle tanışma serüvenini anlatan Sağ, "Öğretmenimiz şehre gidip şiiri aradı. Sonra bana, 'Cennet, o şiiri ben arayıp bulacağım, sen de çalışkan olduğun için ben bunu sana öğreteceğim.' dedi. O öğretmeden ben öğrendim." diye konuştu.

Sağ, yıllar önce ezberlediği şiiri yaşının ilerlemesine rağmen unutmadığını ve aynı heyecanla okuyabildiğini belirtti.

Torunlarına da kendisi için çok anlamlı olan şiiri sık sık okuduğunu ifade eden Sağ, şöyle konuştu:

"Atatürk'ü özlemez olur muyum? Hepimizin babası. Zaten sevmeseydim, şimdiye kadar şiirini kalbimde tutmazdım. Şiiri unutmadım, beynimin ve kalbimin bir köşesinde sakladım. Şiiri ara sıra böyle okurum. Yaş kemale erdi, Allah izin verirse ölünceye kadar aklımdan da kalbimden de çıkmaz."

Sağ, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde evinin penceresinden çocuklara şiiri okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların bazıları anladı, bazıları anlamadı ama öğretmenler arkadan gittiği için pencereme doğru gelince öğretmenlere 'Kuzum, biraz yaklaşın da size Atatürk'ün şiirini söyleyeceğim.' dedim. Söyleyince biraz afalladılar, birbirlerine bakmaya başladılar. Dinlediler, ben de bayrağı elime aldım ve öptüm. Söyledim şiiri, bir baktım herkes gelmiş."

