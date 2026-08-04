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Anthony Taylor'a Milli Takım forması hediye edildi! Herkes aynı detaya takıldı

Anthony Taylor'a Milli Takım forması hediye edildi! Herkes aynı detaya takıldı
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MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlayan Anthony Taylor'a A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi. İngiliz futbol adamının formayı aldığı sıradaki mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

  • MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlayan İngiliz hakem Anthony Taylor'a A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi ve bu anlar sosyal medyada viral oldu.
  • Anthony Taylor, Premier Lig'de 16 sezonda 432 maç ve toplamda 831 maç yönetmiş, 20 yılı aşkın hakemlik kariyerine sahiptir.
  • Taylor, 2026 Dünya Kupası'ndaki İspanya-Portekiz maçının ardından emeklilik kararı almıştı.

MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlayan Anthony Taylor'a anlamlı bir hediye verildi. İngiliz futbol adamına A Milli Futbol Takımı forması takdim edilirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YÜZÜNDEKİ MUTLULUK DİKKAT ÇEKTİ

Milli takım formasını teslim alan Anthony Taylor'ın yüzündeki gülümseme ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede yayılan görüntülerde Taylor'ın hediyeden duyduğu memnuniyet net şekilde görülürken, çok sayıda kullanıcı bu anlara yorum yaptı.

GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar özellikle Taylor'ın samimi tavırları ve formayı alırken yaşadığı mutluluğa dikkat çeken yorumlarda bulundu. Göreve yeni başlayan İngiliz futbol adamının bu anları futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Uzun yıllar Premier Lig'de görev alan Anthony Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından emeklilik kararı almıştı. Taylor, uluslararası hakemlik kariyerinde Avrupa Ligi finali, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, UEFA Uluslar Ligi Finali, UEFA Süper Kupa Finali yönetti. İngiliz hakem İngiltere'de ise EFL Cup Finali, FA Community Shield, FA Cup, Championship Play-off finallerinde görev yaptı.

Anthony Taylor, 20 yıldan fazla süren hakemlik kariyerinde 831 maçta görev alırken Premier Lig'de 16 sezonda 432 maçı yönetti. Taylor son olarak 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İspanya-Portekiz maçında sahaya çıkmıştı.

Alper Kızıltepe
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