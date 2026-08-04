Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 9 yıl önce evinde asılı halde ölü bulunan Medine Kara'nın acılı ablası, kız kardeşinin, henüz bir yıllık evli olduğu kocası Ahmet Kara tarafından cinayete kurban gittiğini iddia etti. Kardeş acısının ilk günkü gibi acı verdiğini ve her gün gözyaşı döktüğünü söyleyen abla Nuray Değirmenci, kız kardeşi Medine'nin günlüğünü bulduğunu belirtti.

Abla Değirmenci, Medine'nin günlüğünde maruz kaldığı işkenceleri yazdığını ifade eti.

8 Eylül 2017'de evinde asılı olarak bulunan Medine'nin ön otopsi raporunda, genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, her iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekilmişti. Ayrıca sağ diz ön kısmında ve her iki diz kapağı dış kısmında yine morarmalar olduğu raporda yer almıştı.

OTOPSİ RAPORU: ASILMAYA BAĞLI ÖLDÜ

Ölümden bir ay sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda Medine Kara'nın intihar ettiği, asılmaya bağlı öldüğü belirtildi. Rapor üzerine dosya kapatıldı. Acılı aile ise Medine'nin eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı.

İŞKENCEYİ GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ

Bu sırada Medine'nin yaşadığı işkencelerini yazdığı günlüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürür seni öldürürüm' diye o silahla tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti.

AÇILAN DAVA DA SUÇLAMA GİBİ "BASİT" OLDU

Sabah'ın haberine göre bu notların ardından Ahmet Kara hakkında "Basit yaralama" suçundan dava açıldı. 3 yıla hapsi istenen ve tutuksuz yargılanan Ahmet Kara, devam eden duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi.

"KARDEŞİME İNTİHAR SÜSÜ VERDİ"

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden ve mezarını ziyaret eden Nuray Değirmenci dosyasının tekrar açılmasını istedi.

Acılı abla, "Kardeşim hayat dolu bir kızdı, intihar edecek biri değildi. İntihar süsü verilerek asıldı. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzına dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı? O adam cenazeye bile katılmadı. Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Gülistan ve diğer faili meçhul olayların dosyaları açılıp, cinayetler çözülüyor. Kız kardeşimin de dosyası yeniden açılsın " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com