İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınırken, Başkan Çiçek’e ait olduğu öne sürülen skandal mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdı.

MENDERES'TE RÜŞVET VE İRTAKAP OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri Menderes Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirdi. "Rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

SKANDAL YAZIŞMALAR SIZDI

Gözaltı kararlarının yankıları sürerken, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Sevgilisiyle yaptığı öne sürülen mesajlaşmada, deste deste para dolu bir çanta görselinin paylaşıldığı görüldü.

Ekran görüntülerinde yer alan diyaloglar ise dikkat çekti:

Karşı taraf: Aşkım bana niye para gösteriyorsun, yine kimden aldın para?

İlkay Çiçek (İddia edilen): Ben yürüyen parayım bebeğim, ben muhtarlıktan gelmeyim her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.

Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İşte sosyal medyada elden ele yayılan o yazışma;

Kaynak: Haberler.com