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Eşinin talebini duyunca gözü döndü! 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

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Gaziosmanpaşa'da 7 ay önce Türkiye'ye gelen Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov ve eşi Shakhko Mukhtarova, kadının çalışma talebi nedeniyle tartıştı. Abdujalol Umırzokov adlı adam, tartışmanın ileriye gitmesinin ardından 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45), eşi Shakhko Mukhtarova (33) ve 3 çocuğu ile 7 ay önce Türkiye'ye geldi. Shakhko Mukhtarova (33) 2 ay önce iş bularak Şanlıurfa'ya gitti ve tekrardan İstanbul Fatih'e döndü. Eşinin döndüğünü öğrenen Abdujalol Umırzokov, 25 Kasım Cuma günü Fatih'e giderek eşini Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki eve getirdi.

Eşinin talebini duyunca gözü döndü! 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Shakhko Mukhtarova burada telefonda iş görüşmesi yaptıktan sonra Abdujalol Umırzokov'a Şanlıurfa'ya geri dönmek istediğini söyledi. İkili arasında bu konuyla ilgili tartışma başladı. Tartışma sonrasında Abdujalol Umırzokov mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi Shakhko Mukhtarova'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Eşinin talebini duyunca gözü döndü! 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kavga sesleri üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek Abdujalol Umırzokov'u gözaltına aldı. Sağlık ekipleri Shakhko Mukhtarova'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Umırzokov, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinin talebini duyunca gözü döndü! 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Mahalle esnaflarından Metin İşal, "Akşam olay saat 22.00 gibi oluyor. 1 aydır burada yaşayan Özbek vatandaşın cinayet işlediğini duyduk. Olay yeri inceleme polisleri geldi. Karısını bıçakladığını duyduk. Kendisi birkaç kere bizim dükkanımıza gelmişti. Tuhaf bir hali vardı. Anlattıklarından bir şey anlamıyorduk tabii. Adam iri yarı birisiydi hareketleri tuhaftı. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Karısıyla tartıştığını ve olayı gerçekleştirdiğini duyduk" dedi.

Eşinin talebini duyunca gözü döndü! 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa Özbekistan İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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