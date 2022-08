10 kişilik nüfusa sahip mahallesinin sakinleri okul ve cami istiyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde camisi, ilkokul ve ortaokulu bulunmayan tek mahalle olan ve yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Fatih Mahallesi sakinleri yetkililere seslenerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Efeler ilçesindeki merkez mahallelerin çoğunda cami ve okul bulunurken, Fatih Mahallesi'nde bulunmaması dikkat çekiyor. Aydın genelinde bin 146 cami bulunurken, yaklaşık 10 bin nüfusu olan Fatih Mahallesi sınırlarında ise cami bulunmuyor. Efeler'deki 83 mahalle içerisinde cami bulunmayan tek mahalle olan Fatih Mahallesi sakinleri ise mahallelerine okul ve cami yapılması için yetkililerden destek bekliyor.

10 bin nüfuslu mahallerinde okul ve cami olması gerektiğini ifade eden Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "Mahallemizde ilkokul, ortaokul ve camimiz yok. 4+4 eğitim sistemine geçilmeden önce mahallemizde Nahit Menteşe İlköğretim okulumuz vardı. Mahallemizde hem ilkokul hem ortaokul çocuklarımız buraya gitmekteydi. Ancak 4+4 sistemine geçince Nahit Menteşe Ortaokulu oldu. İlkokula giden çocuklarımız, komşu mahalledeki okula gitmek zorunda kaldılar. Daha sonra 2 yıl önce de ortaokulumuzu depreme dayanıksız gerekçesi ile yıktılar. Bugüne geldiğimiz de okulumuzun yapımı için henüz kepçe dahi vurulmadı. Bu da okula giden çocuklarımız için büyük handikap ve büyük zorluk çekmekteler. Asgari ücret ile geçinen ailelerin servis parası ödemesi mümkün değil, yaya olarak komşu okula gitmekte de zorluk çekiyorlar. 10 bine yakın nüfusun olduğu bir mahallede ise bir ilkokul ve ortaokul olmalı" dedi.

"Şimdiye kadarki girişimlerimiz sonuçsuz kaldı"

Aynı zamanda Aydın'da camisi olmayan tek mahalle olduklarını da sözlerine ekleyen Muhtar Taşçıoğlu, "Camisi olmayan tek mahalleyiz. Bu konuda şimdiye kadarki girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. İmarda cami alanı için yer ayrılmış olsaydı, arsamız olsaydı, cami yaptırmak için yardımseverlerden talepte bulunabilirdik. Çok büyük, çok gösterişli bir cami talebimiz yok. Sadece ibadete cevap verebilecek mütevazi yapılmış, ucuza mal edilmiş bir cami talep ediyoruz. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un muhtarlar ile yaptığı son toplantıda da sorunlarımız dile getirdim ve valimiz gerekenin yapılacağını söylemişti. Fatih Mahallesi sakinleri adına da onların sözcüsü olarak sürecin hızlandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız yoruluyor"

Çocuklarının her sabah zorlandığını ifade eden mahalle sakini Aynur Bulut, "4 tane çocuğum var. Her bir çocuğum da farklı okullara gidiyor. Kendi mahallemde bir okulumuz olsaydı zorluk çekmeyiz. Ben de daha rahat ederim. Servis ücretleri zaten yüksek olduğu için çocuklarımızı servise veremiyoruz. Her gün sabah yürüyerek gidip geliyoruz. Çocuklarımız da zorlanıyor ve yoruluyorlar. Mahallemize bir okul yapılsa sevinirim" ifadelerini kullandı.

"Yağmur, çamur var"

Okul mesafesinin uzak olduğunu belirten mahalle sakini Hülya Taş ise, "3 çocuğum var. Kızım ilkokula gidiyor. İlkokul zaten çok uzakta ve bundan dolayı çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda zaten sıkıntılı bir dönemde olduğumuz için çocuklarımız uzak bir yere gittiği zaman servis olayı oluyor. Bunu da karşılayabilecek çok fazla aile yok. Bu yüzden çocuğumu da alıp uzun mesafe yürümek zorunda kalıyoruz. Yağmur çamur var. Her türlü sıkıntılar karşısında bunu beraber göğüslemek zorunda kalıyoruz. Kızım çok yoruluyor. Aynı zamanda okul uzakta olduğu için ailelerde de güvensizlik oluşuyor. Kendini rahat hissedemiyor. Çünkü çocuğu uzak bir mesafede ona hemen ulaşamayacağını düşünüyor. Şu anda Fatih Mahallesi'nde neredeyse 3 evde bir ilkokul veya ortaokul öğrencisi var ama okulumuz yok. İlkokulda sınıflar 50 kişi, çocuklar istedikleri eğitimi alamıyor. Bu konuda bize destek olunmasını istiyoruz. Vatandaş olarak hakkımızı istiyoruz ve okul talep ediyoruz" dedi.

Mahallelerinde okul isteyen 3. sınıf öğrencisi Suna Mira Dilek de, "Okula giderken çok zorlanıyorum. Ayaklarım ağrıyor, yürümekte çok zorlanıyorum. Yürürken hep 'anne artık oturalım, birazcık dinlenelim sonra devam ederiz. Anne ben artık servisle gidebilir miyim' diyorum. Mahallemde okul isterdim. Orada daha çok eğlenirdim ve daha az yürürdüm" dedi.

"Evde namazımızı kılıyoruz"

15 senedir Fatih Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki Şevket Karataş, "Devamlı bir camimiz olsun istedik. Çünkü komşu mahallenin camisi uzak düşüyor ve bize bir tane arsa veren olsun dedik. Maalesef onu da veren olmadı. Bir türlü bir cami yeri bulamadık. Biz gerçekten camiye gidemiyoruz. Çünkü uzak düşüyor cami. Yaşım 81 ve artık yürüyemiyorum. Evde namazımı kılıyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Hayırseverlerden bir arsa bulsak. En azından bir mescit yaptırırız. Tüm mahallelerin camisi var bizim yok. Bir cami istiyoruz. Aynı zamanda okulumuzda yok. Buradaki okulu yıktılar o da yok. Buradaki çocuklar diğer mahalledeki okula gidiyorlar. Yazık yani. Düşünmek lazım yani" diye konuştu.

"Ezan sesine hasret kaldım"

Sela ve ezan sesine hasret kaldığını belirten mahalle sakini Mesude Çetin ise şunları söyledi:

"15 yıldır bu mahalledeyim ve 15 yıldır ezan sesine hasret kaldım. Cami için müracaat ettik ama hiç kimse ilgilenmedi. Ne ezan sesi ne sela sesi duyuyoruz. Yarın öldüğümüzde kimin öldüğü belli olmayacak yani. Biz ölünce kimsenin haberi olmayacak. Bir an önce yetkililerden camimizin yapılmasını istiyoruz."

