10 Kasım'da Anıtkabir'e Ziyaretçi Akını... Anka'ya Konuşan Vatandaşlar: "Onu Sonsuza Kadar Yaşatmaya Ant İçiyoruz"

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir, ellerinde bayraklar ve çiçeklerle gelen çocuklar, kadınlar ve yurttaşlarla dolup taşıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan çocuklar, "Bizler Atatürk'ün izinden gitmeli, cumhuriyetimizi korumalıyız. O bizim kalbimizde yaşıyor" dedi. 72 yaşındaki vatandaş ise "Onu sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyorum" diye konuştu.

10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı törenin ardından halkın ziyareti başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle mozoleye gelerek saygı duruşunda bulundu, dua etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazı ziyaretçiler gözyaşlarını tutamadı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan çocuklar Atatürk için şiirler okurken, yurttaşlar da minnet ve saygılarını dile getirdi. 9 yaşındaki Poyraz Sıraç Buzkıran, "Bayrağım ve Atatürk" şiirini okuyarak şunları söyledi:

"Atatürk, Türk milletinin lideridir. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Genç yaşta asker oldu ve Çanakkale Savaşı'nda büyük başarılar kazandı. Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkemizi düşmanlardan kurtardı. 1923 yılında cumhuriyeti kurdu ve ilk cumhurbaşkanımız oldu. Atatürk eğitime çok önem verirdi, okullar açtı, yeni harfleri getirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Herkesin eşit olmasını istedi. Bizler Atatürk'ün izinden gitmeli, cumhuriyetimizi korumalıyız. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz."

"Anıtkabir'i, Atamızı sevmek lazım"

Anıtkabir'e Samsun'dan geldiğini belirten bir çocuk, "Atamızın izindeyiz her zaman. Ben zaten her Ankara'ya geldiğimde buraya gelirim. Burayı seviyorum. Anıtkabir'i, Atamızı sevmek lazım" dedi.

10 yaşındaki bir kız çocuğu ise, "Buraya gelme sebebim aslında Atatürk'ün nasıl bir yerde olduğunu ve bizim için neler yaptığını okumak ve anlamaktı. Bunun için mutluyum. Bir Türk evladının bunu yaşaması güzel bir his olduğu için, herkesin bunu değerlendirip gelmesi güzel bir şey" diye konuştu.

"O bizim kalbimizde yaşıyor"

Anıtkabir'e Antalya'dan gelen 12 yaşındaki bir çocuk, "Atamızın huzuruna çıkmak için kilometrelerce uzaktan geldik. Burada olduğum için çok mutluyum. Her yıl gelmeye özen gösteriyoruz, gelemesek de törenleri televizyonlardan izliyoruz. Atamın huzurunda olmak çok daha değişik hissettiriyor. Bize böyle bir gençlik armağan ettiği için Atam'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Fikirler ölmez, umutlar ölmez, Mustafa Kemaller'in ışığı sönmez" şiirini okuyan 9 yaşındaki bir çocuk, "Biz buraya Atamızı anmaya geldik. Atamız bugün vefat etti, keşke yaşasaydı. Bugün 87'nci yıl dönümü. Aramızda olsaydı onunla birlikte daha çok şey yapabilirdik. Ama aramızdan ayrıldı, Allah rahmet eylesin. Hakkında çok güzel şeyler düşünüyoruz ve o bizim kalbimizde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Mamak'tan gelen Kayra Efe, Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e geldiğini belirterek bunun bir bayram değil, yas günü olduğunu ve herkesin Atatürk'ü ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Anıtkabir'e gelen bir vatandaş, " 10 Kasım'da çok üzgünüz, ama bu üzüntümüzü dışa vurmamak ve ülkemizi birlikte ayağa kaldırmak bizi mutlu ediyor. Anıtkabir'e girişte tam beş aramadan geçtik. Bu özeni sınırlarımızda gösterseydiler, ülkemiz bugün bu durumda olmazdı ve Öcalan denen terörist başıyla anlaşma yapılmazdı" diye konuştu.

Kadın bir vatandaş, "Gururluyuz ama özlemle anıyoruz" derken, başka bir vatandaş, "Atatürk ölmedi, ölmeyecek" dedi.

75 yaşındaki bir kadın, "Çok büyük, o kadar acı hissediyorum ki yavrum. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Şu an buradaysak Atatürk'ün sayesinde buradayız. Işıklar içinde uyusun. Bize burayı armağan ettiği için ona teşekkür ediyorum, minnettarım" şeklinde konuştu.

"Onu sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyorum"

Emekli bir vatandaş, "Büyük bir kayıp ama bize çok güzel bir vatan bıraktı. Bu vatana her konuda sahip çıkmak lazım. Nur içinde yatsın. Bugün ölüm yıldönümü dolayısıyla ziyaretine geldik" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'e Tekirdağ'dan gelen 72 yaşındaki bir kadın, "Bugün sonsuz duygularla Atamın huzurunda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Sonsuz minnetle göğsümü gere gere buradaysam, bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyorsam Atam sayesinde. Ne mutlu bize, böyle bir ülkemiz, böyle bir vatanımız ve Atatürk'ümüz var. Onu sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyorum" dedi.

"Tek ışığımız Atatürk'ün ilkeleri ve inkılaplarıdır"

Bir vatandaş, "Atamızın bıraktığı bu yüce mirası yaşatmak için buradayız. Her 10 Kasım'da olduğu gibi ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" derken, başka bir vatandaş ise, şöyle konuştu:

"Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyarete geldim. Atatürk ne demiş? 'Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Dünyadaki bütün liderler Atatürk'ün önünde son derece saygı ve minnet duyuyor. Bizim de son derece minnet duymamız lazım. Çünkü tek ışığımız Atatürk'ün ilkeleri ve inkılaplarıdır. Buna sahip çıkmadığımız zaman karanlığın içine gömülürüz. Sahip çıktığımız zaman ise parlayan güneş ve gökteki bayrak hiçbir zaman inmez."