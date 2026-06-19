Haberler

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mauro Icardi'nin, Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan boşalttığı ve kalan 4 aylık kira bedeli olan yaklaşık 8 milyon lirayı ödemediği iddia edildi. Ev sahibinin başlattığı icra takibinin ardından dosya mahkemeye taşındı.

  • Mauro Icardi, Göktürk'te kiraladığı lüks villanın yıllık 504 bin dolarlık kira sözleşmesini bitimine 4 ay kala boşalttı.
  • Ev sahibi, kalan 4 aylık kira bedeli 168 bin doların ödenmesi için icra takibi başlattı.
  • Icardi icra takibine itiraz etti, ev sahibi şirket itirazın iptali için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ev sahibi arasında kira krizi yaşanıyor. İddiaya göre Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz yıl Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan boşalttı.

YILLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

İddialara göre villanın yıllık kira bedeli 504 bin dolar olarak belirlendi. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 23 milyon 330 bin liraya karşılık geliyor.

4 AYLIK KİRA TARTIŞMASI

Icardi'nin bir yıllık sözleşmenin bitimine 4 ay kala evden ayrıldığı öne sürüldü. Ev sahibi ise sözleşme gereği kalan 4 aylık kira bedeli olan 168 bin doların, yani yaklaşık 8 milyon liranın ödenmesini talep etti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Talebin karşılanmaması üzerine ev sahibi tarafından icra takibi başlatıldığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun ise söz konusu icra takibine itiraz ettiği öğrenildi.

DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI

Bunun üzerine evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali için dava açtı. Sabah'ın haberine göre mahkeme dosyayı kabul etti. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın önümüzdeki günlerde görülecek davada netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok

Son düdük gelince ortalık savaş alanına döndü
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu

İlk kez dışarı çıkınca kendini göle vurdu, sandalla peşine düştüler
Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

Türkiye yarın bu sınava kilitlenecek
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Diyanet'ten son çağrı! Hac başvuruları bugün bitiyor

Milyonlarca hacı adayı dikkat! Diyanet'ten son çağrı geldi