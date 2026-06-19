Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nde olta avı yapan Mehmet Kaygısız, 90 santimetre boyunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sazan balığı yakaladı. Bölge halkı balığı ilgiyle izledi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dev sazan balığı yakalandı.
Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde olta ile balık avlayan Mehmet Kaygısız, uzun uğraşlar sonucunda büyük bir sazan balığı yakaladı. Yakalanan balığın 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.
Bölgedeki vatandaşlar, yakalanan dev sazanı ilgiyle izledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı