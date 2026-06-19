Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dev sazan balığı yakalandı.

Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde olta ile balık avlayan Mehmet Kaygısız, uzun uğraşlar sonucunda büyük bir sazan balığı yakaladı. Yakalanan balığın 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.

Bölgedeki vatandaşlar, yakalanan dev sazanı ilgiyle izledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı