10. Adana Lezzet Festivali'nde şalgam üreticileri 200 tona yakın satış hedefliyor

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali için stoklarını artıran şalgam suyu üreticileri, tescilli içecekten 200 tona yakın satmayı hedefliyor.

Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği festival, bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenecek.

Festivalde Adana kebabı, ciğer, şırdan ve bici bici gibi yiyeceklerin yanı sıra coğrafi işaretle tescillenen şalgam suyunun da satışı yapılacak.

Siyah havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırlanan içeceğin üreticileri, etkinlik öncesi hazırlıklarını tamamladı.

"Bu yıl amacımız 200 tona yakın şalgam satmak"

Şalgam suyu üreticisi Hüseyin Kaya, AA muhabirine, şalgamın sağlık açısından da önemli olduğunu söyledi.

Festivallerle şalgamın tanınırlığının arttığını belirten Kaya, "Bundan 33 yıl öncesine kadar gittiğimizde şalgam Adana'ya has bir içecekti ama şu an baktığımız zaman Türkiye'nin her tarafında hatta dünyanın birçok yerinde şalgam satılıyor." diye konuştu.

Kaya, festivalle ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını, heyecanla etkinliğin başlamasını beklediklerini ifade etti.

Festivale 1 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Geçen yıl festivalde Adana geneli olarak 161 tona yakın şalgam tüketildi. Bu yıl amacımız 200 tona yakın şalgam satmak. İnşallah bunu başaracağız. Stoklarımız hazır. Bunun çalışmasını biz bir ay öncesinden zaten yaptık. Şu an için ortalama 10 bin şişeye yakın şalgam hazırladık. Özellikle son gün şalgam satışında patlama oluyor."

Kaya, turp, siyah havuç ve bulgur unu mayası kullanılarak yapılan şalgam suyunun kışın 35-40 gün, yazın ise 15-20 günlük mayalanma süreciyle tüketime hazır hale geldiğini ifade etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 41 yıllık aile dükkanını işleten Abdurrahman Büyükhan da festivalden 1 ay önce ürün stokunu artırdığını dile getirdi.

Hummalı hazırlık sürecini tamamladıklarını vurgulayan Büyükhan, "Perakende olarak günlük ortalama 500 litre satıyoruz. Festivaldeki hedefimiz ise ortalama 2,5 ton satmak." dedi.

Kaynak: AA