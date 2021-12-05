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Gülşen sınırları zorladı! Cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

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Bursa'daki hayranlarıyla dün akşam bir araya Gülşen, yine cesur sahne kıyafetiyle olay oldu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, beline kadar gelen dekoltesiyle sınırları zorladı.

Sahnede giydiği kıyafetlerle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, dün akşam Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Sosyal medya hesabından konserin ilk bölümünden fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, tercih ettiği cesur sahne kostümüyle dikkat çekti.

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Beline kadar kadar dekolteli kıyafetiyle takipçilerinden tam not alan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım kostümün çok yakıştığı söyleyerek övgüler de bulunurken, bazı kullanıcılar ise abartılı bulduğunu ifade etti.

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

SEYİRCİLERİ ADETA COŞTURDU

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede şarkılarını seslendiren Gülşen, seyircileri adeta coşturdu.

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

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