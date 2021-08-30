Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
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Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı

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Sosyal medyayı etkin kullanan ünlülerden olan Gülben Ergen, sahnede giydiği hançer desenli kıyafetiyle yaptığı paylaşımında düşmanlarını hedef aldı. Ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına imalı bir açıklama yaparak, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün yaptığı yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Gülben Ergen paylaşımında düşmanlarını hedef aldı ve paylaştığı fotoğrafın altına anlamlı bir yazı paylaştı.

İMALI GÖNDERME

Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı


KOSTÜME 'HANÇER' İSMİ VERİLDİ

Geçtiğimiz gün konser veren Gülben Ergen'in kostüm tasarımını ise Gülşah Saraçoğlu yaptı. Saraçoğlu, kostümüne 'hançer' adını taktı.

Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı

"SIRTIMDAN HANÇERLEYENLERE GELSİN"

Konser sırasında kostümü ile ilgili açıklama da yapan Gülben Ergen, "Sırtımdan hançerleyenlere gelsin" diyerek imalı bir açıklamada bulundu.

Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı

BEĞENDİĞİ YORUMU ALINTILADI

Sosyal medya kullanıcıları ise Gülben Ergen bu paylaşımı sonrasında birçok yorumda bulundu. Ünlü şarkıcı ise çok beğendiği bir yoruma hikayesinde yer verdi.

EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca ekibine de teşekkür eden ünlü sanatçı paylaşımın devamında, "Beni ve ekip arkadaşlarımı haftalarca o kadar güzel ağırladınız ki…Hepimiz mekanı evimiz bildik. Alaçatı ve İzmir'in tartışmasız mükemmel eğlenceli ve sıcak dinleyicileri bizi haftalarca tıklım tıklım doldurup onore ettiniz. En büyük teşekkürümüz size." ifadelerine de yer verdi.

Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
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Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı - Haberler Magazin
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