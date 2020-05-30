Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Emre Kara'nın Instagram canlı yayınına konuk olan Gülben Ergen, TEDx konuşması yaparken çok heyecanlandığını hatta ağzının dahi kuruduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle çocuklarıyla evde karantinada olan şarkıcı Gülben Ergen, gazeteci yazar Emre Kara'nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Ergen, yaptığı en zor konuşmasını da anlattı.

"9 YILA 40 TANE ANAOKULU SIĞDIRDIM

Sanat camiasından bahseden Ergen, İnsanın kendini beğenmesiyle, sayması arasında ciddi bir fark var. Çok güzelsiniz derler "güzel değilim, daha özelim" derim. Mesleğimiz gereği hep dışımızı süslüyoruz. İçimi süslemeye geçeli kendimi daha güçlü hissediyorum. Bizden daha üstün vasıfları olan insanların yaşama nasıl baktıkları çok önemli. Çocuk sevgisi, Allah sevgisi, sanat bizi güzel yapan değerler.

Çocuklarla ilgili olan her şeyi kendime dert ediniyorum. 9 yıla 40 tane anaokulu sığdırabildim. Bu güç dediğimiz şeyi fırsata çevirebildim. Kimseyi yargılamış olmayayım ama çocukları uzaktan sevmekle 'al sana bir çikolata' demekle ben yetinemiyorum."

"ÇOCUKLARIMA BIRAKACAĞIM EN ÖNEMLİ MİRASIM ANAOKULLARI"

Atlas, Ares ve Güney'e de söylüyorum; bir sürü dizi, albüm, ödüllerden ziyade hangi mesleği seçerlerse seçsinler benim çocuklarıma bırakacağım en önemli mirasımdır anaokulları. Çünkü şarkıların modası geçebilir, daha güzel daha seksi birileri gelebilir yıllar içinde. Kaynak: Gülben Ergen'den Emre Kara'ya Samimi İtiraf: 'O Konuşmayı Yaparken Ağzım Kurudu'

"TEDX KONUŞMASI YAPARKEN AĞZIM KURUDU"

Hayatındaki en zorlu konuşmasından bahseden Gülben Ergen, "TEDx konuşmasını yaparken çok heyecanlandım ve ağzım kurudu. Bir grup insan şunu çok seviyor: "Portakal orada kal! Gelişme, değişme, farklı şeyler yapma... TEDx'de çok bozdu Gülben Ergen'i konuşmacı olarak çıkarıp" falan. Oraya beni kara kaşıma kara gözüme çıkarmadılar. O gün konuşmaların ana başlığı şuydu: "Alt Üst Olmak" Bir yerden sonra nasır tuttum. Saldırılara savunuyla cevap vermeye kalksaydım hiçbir şey yapamazdım. O yüzden üretmeye ve çalışmaya devam. İyi yaptığın şeylerin altını sürekli çizmek bir marifet değil, ama kendini saymak güzel bir şey. Konuşmayı yaptıktan sonra pozitif geri bildirimler aldım" dedi.