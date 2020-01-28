GRAFİKLİ- Türkiye, Elazığ depremi sonrası yardım için zamanla yarıştı

28.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:02

AYŞE ŞENSOY/ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye deprem bölgesine odaklandı, dakika dakika planlanan yardımlar ilk andan itibaren yapılmaya başlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bütün kurum ve kuruluşlarla tam teyakkuz halinde olaya müdahale edildi.

AFAD ve Türk Kızılay, ilk dakikadan itibaren gelişmeleri ekipleri aracılığıyla yakından takip etmeye başladı. AFAD, tüm birimlerini teyakkuza geçirdi.

Türk Kızılay, saat 22.03'te, Erzurum, Muş, Adana, Elazığ ve Ankara'dan öncü ekiplerin bölgeye hareket ettiğini, Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

"Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısı

AFAD tarafından saat 22.32'de, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun." uyarısında bulunuldu.

AFAD, saat 22.36'da, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması konusunda uyardı.

Kızılay tarafından, depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak Erzurum'dan yola çıkarıldı, Muş ve Adana'dan mobil mutfaklar deprem bölgesine gönderildi.

AFAD saat 22.47'de, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir." duyurusunu yaptı.

İstanbul'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 23.01'de Elazığ'a gitti.

Ekipler yıkılan binalara müdahale etti

Saat 23.38'de AFAD tarafından, Elazığ İl AFAD ekiplerinin kent merkezi ile ilçe ve çevre illerde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtildi.

Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezlerinin aktif hale getirildiği, AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden toplam 418 arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiği açıklandı.

Aynı saatlerde AFAD tarafından sosyal medya kanallarında "Deprem Sırasında Yapılmaması Gerekenler", "Deprem Sonrasında Neler Yapılmalı?" başlıklı videolar ve bilgilendirme serileri paylaşıldı.

Gıda dağıtımı başladı

25 Ocak saat 00.36'da Kızılay, bölgedeki kan ihtiyacının Kan Merkezleri tarafından karşılandığını belirterek, hastanelerdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Saat 02.11'de Kızılayın ikram araçları bölgede gıda dağıtım faaliyetlerine başladı.

İletişim Başkanlığı tarafından saat 03.06'da depreme ilişkin yayınlarda hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara dair açıklama yayımlandı, kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulması, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dilinin kullanılması gerektiği bildirildi.

Saat 03.40'ta, AFAD'ın İstanbul ve Ankara arama kurtarma ekipleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla yola çıktı.

Enkaz altından kurtarılan depremzedeler anlık olarak AFAD hesaplarından duyuruldu. AFAD resmi hesaplarından, depremzedelere nakdi yardımda bulunmak isteyenler için gerekli SMS ve hesap numaraları paylaşıldı.

Çadırlar kurulmaya başlandı

Türk Kızılay tarafından 25 Ocak saat 14.27'de vatandaşlar için 2 bin 500 çadırın kurulumuna başlandı. Kızılay, 26 Ocak saat 10.42'de ihtiyaç duyulan 1019 ünite kanın hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.

Kızılay tarafından 23.12'de mobil mutfaklar ile Elazığ'da 38 bin 500, Malatya'da 16 bin vatandaşa sıcak yemek ve kahvaltı ikramında bulunulduğu, 23.34'te ise bağışlarla Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara soba ve tüp yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

Kızılay, bölgede 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı ve 7 ikram aracı ile görev yapıldığını açıkladı.

Türk Kızılayın verdiği bilgiye göre depremde bölgesinde 249 Uzman Afet Personeli, 28 Sağlık ve Psikososyal Destek Ekibi, 2 bin gönüllü yer aldı.

- Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır sevk edildi

Deprem sonrası bakanlıklar da koordineli olarak çalışmalara katkı sağladı. İçişleri Bakanlığınca bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye sevk edildi.

Malatya ve Elazığ'da kamu kurumları dün itibarıyla çalışmaya başladı.

Ağır hasarlı ve yıkılacak yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira destek verileceği açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hasar çalışmalarını başlattı. Ağır hasarlı olan ama eşyaları alınabilecek durumdaki evler için yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacağı kaydedildi.

Malatya'daki yaklaşık 5 bin kişilik bir konteyner kentle vatandaşlara barınma imkanı sağlandı.

Evde bakım hizmeti

Sağlık Bakanlığı ekipleri de depremin hemen ardından sağlık personeli ve UMKE ekipleriyle depremden etkilenenlerin yardımına koştu. Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek için yaygın sahra üniteleri açıldı.

Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye başladı. Taburcu edilen hastalara evde bakım hizmeti sunuluyor.

Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespiti yapıldı ve hastaların ilaca erişimini sağlandı. Ayrıca vatandaşlara psikososyal destek planlandı.

Tüm cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyi

Adalet Bakanlığı, deprem sonrası cezaevlerindeki durumun tespiti için çalışma başlattı. Tüm cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu, depremden etkilenen bulunmadığı belirlendi. Duvarlarında kısmi çatlaklar bulunan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledildi. Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklu da tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledildi.

Okullarda inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki durumun tespitine yönelik inceleme başlattı. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamayacağını belirten Bakanlık, çocukların yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanlarının destek vereceğini bildirdi. Bakanlığı bağlı okul ve pansiyonlarda depremden etkilenenlerin barınması sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin 31 Ocak'ta planlanan 33,3 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerini dün yaptı.

Elazığ ve Malatya'daki üreticilere buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira destek ödeeceği açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti verileceğini, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebileceklerini açıkladı. İki ilde SGK prim ödeme süresi 30 Nisan 2020'ye uzatıldı.

Belediyeler de depremin ardından ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda yardım malzemesi ulaştırdı.

Kaynak: AA