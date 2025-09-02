Gözleri KaraDeniz oyuncuları kim?

Etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla öne çıkan dizi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, "Gözleri KaraDeniz" dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi pek çok değerli isim yer alıyor. "Gözleri KaraDeniz" yalnızca hikâyesiyle değil, aynı zamanda Karadeniz'in büyüleyici doğası, yöresel müzikleri, horon kültürü ve romantik atmosferiyle de öne çıkıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ



HALİT ÖZGÜR SARI / AZİL YILMAZ

Rize'nin deniz kokan sokaklarında büyüyen Azil, hayatını dalgalarla yoğrulmuş bir çocuk olarak geçirmiştir. Sabriye'nin yanında yetişse de aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana'nın koruması altında yaşamıştır.

ÖZGE YAĞIZ / GÜNEŞ AYDINAY

Bir trafik kazasında anne ve babasını yitiren Güneş, kardeşi Yunus'la birlikte teyzesi Nermin'in yanında büyür. Avukatlık yapan Güneş, hem kardeşine annelik yapar hem de Mehmet'in hayatındaki en önemli kadın olur. Ancak kendi kimliğini bulmakta zorlanır.

MEHMET ÖZGÜR / OSMAN MAÇARİ

Asiye ve Lütfü'nün tek evladı olan Osman, babasının ilgisizliği ve yasak ilişkisi yüzünden farklı bir kişiliğe bürünür.

AYTEN UNCULUOĞLU / ASİYE MAÇARİ

Geleneksel Karadeniz kadını olan Asiye, eşine sadakatle bağlı kalsa da ihanete uğramış, oğlunu tek başına büyütmek zorunda kalmıştır.

MUSTAFA AÇILAN / MEHMET MAÇARİ

Annesinin sevgilisi, babasıyla ise mesafeli bir bağ kurmuş olan Mehmet, çocukluk aşkı Güneş'le bağını hiç koparmamıştır.

YONCA ŞAHİNBAŞ / NERMİN MAÇARİ

Hayalleri hep İstanbul'a taşınmak olan Nermin, Osman ile evlenerek Maçari ailesine katılmıştır.

EROL BABAOĞLU / SADO

Nermin'in babası Muzaffer'in yanında çalışmaya başlayan Sado, zamanla ailenin en güvenilir adamı ve tetikçisi haline gelir.

EBRU AYKAÇ / HAVVA KIRKAYVAZ

Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, Sado'ya gönlünü kaptırmıştır.

EREN ÖREN / DURSUN YILMAZ

Azil'in çocukluğundan beri kardeşi gibi gördüğü Dursun, her anında onunla birlikte olmuştur.

OSMAN ALBAYRAK / KINALI

Bir yangında ailesini kaybeden Kınalı, hapiste tanıştığı Osman'a bağlanmıştır.

ONUR ÖZAYDIN / HAKİ ÇAKAROĞLU

Finans ve matematiğe olan ilgisi sayesinde aile şirketinde önemli bir rol üstlenmiştir.

TÜRKÜ SU DEMİREL / FATOŞ MAÇARİ

Osman ve Nermin'in kızı Fatoş, babasına hayranlıkla bağlı olsa da annesiyle arasında mesafe vardır.

GİZEM ARIKAN / AYLA ÇAKAROĞLU

Hırslı yapısıyla hayatını değiştirmek isteyen Ayla, Maçari ailesine dâhil olmayı başarır.

BERK ALİ ÇATAL / SANCAR ESKİER

Mehmet'in küçüklükten beri yanında olan Sancar, onun sırdaşı ve koruyucusu olmuştur.

ÖZGÜR ÇINAR DEVECİ / YUNUS AYDINAY

Güneş'in kardeşi Yunus, geçirdiği kaza sonrası ablasını anne yerine koymuştur. Mehmet'in böbreğini alınca, adeta onun ruhunu da taşımaya başlamıştır.