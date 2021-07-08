Görme engelli hukuk öğrencisi, diplomasını Haluk Levent ve Özlenen Özkan'ın elinden aldı

Görme engelli hukuk öğrencisi, diplomasını Haluk Levent ve Özlenen Özkan'ın elinden aldı 250 genç hukukçu yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan 250 öğrenci yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı.

Görme engelli hukuk öğrencisi, diplomasını Haluk Levent ve Özlenen Özkan'ın elinden aldı

250 genç hukukçu yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan 250 öğrenci yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı. Azmi ve annesinin desteği ile Hukuk Fakültesini dört yılda başarıyla tamamlayan görme engelli Simay Özen diplomasını Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Sanatçı Haluk Levent'in elinden aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni Gazi Mustafa Kemal Spor Salonunda düzenlendi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Sanatçı Haluk Levent, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Barosu Başkan Vekili Av. Cenk Soyer, Antalya Hukuk Fakültesi Geliştirme Derneği Başkanı Av. Gülcihan Türe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"En çok tercih edilen fakültelerden"

20'nci yılını dolduran Hukuk Fakültesinin, geçen sürede Türkiye'nin en çok tercih edilen fakültelerden biri haline geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Fakültemiz, yetiştirdiği hukukçular, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ile adından övgüyle söz ettiriyor. Hukukçu, hak ve özgürlüklerin korunmasını, adaletin eşit dağıtılması için mücadele eden çok saygın bir meslektir. Gücünüzün dayanağı olan yasalara bağlı kalarak; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlere saygılı ve tarafsız bir şekilde görev yapacağınıza olan inancımız sonsuzdur. Bunun için üniversitemizden gerekli nitelikli eğitimi alarak mezun oldunuz" diye konuştu.

"Vicdanı merkeze alan bir anlayış"

Bir hukukçu için akademik başarı ve iyi bir hukuk bilgisi kadar ahlaki ve insani değerleri özümseyebilmenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Ben, vicdanı merkeze alan bir anlayışla ve en önemlisi de hangi şart altında olursa olsun 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' bir şekilde hareket edeceğiniz konusunda sizlere çok güveniyorum. Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir parçası olmayı sürdürecek siz genç hukukçuların, iyi yetişmiş bir hakim, savcı veya avukat olarak ülkemize ve insanlığa önemli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hukuk kimliğini kazanmak ve bir ömür taşımak zordur"

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Fakültemiz kuruluşundan bu yana sayısız mezun vermiş ve mezunları uygulamanın farklı yerlerinde başarılı bir şekilde fakültemizi temsil etmektedir. Öğrencilerimize dört yıllık eğitim döneminde hukukun temel ilkeleri kapsamında bir hukuk nosyonu kazandırılmaya çalışılmıştır. Hukukun temel ilkelerinin özümsenerek mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ülkemizin dört bir tarafına dağılarak birer hukuk adamı olacaklardır. Bu kimliği kazanmak ve bir ömür taşımak zordur. Büyük bir sorumluluk üstlenmektir demektir" dedi.

"Katibin kızına diploma verdi"

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü, "Bir meslektaşınız olarak aramıza hoş geldiniz. Yıllardır verdiğiniz emeğin karşılığın aldınız. Uzun ve zorlu bir eğitimden sonra mezun oldunuz. Bu anlamda önemli başarılara imza atacağınıza ve mesleğinizi en iyi şekilde yapacağınıza inancım tam" ifadelerini kullandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir de mezunlar arasında bulunan katibinin kızı Kübra Özer'e diplomasını vererek mezun olan tüm öğrencilere başarılar diledi. Törende Antalya Barosu Başkan Vekili Av. Cenk Soyer, Antalya Hukuk Fakültesi Geliştirme Derneği Başkanı Av. Gülcihan Türe de birer konuşma yaptı.

"Azmiyle örnek oldu"

Törende, azmi ve annesi Ayşegül Özen'in desteği ile Hukuk Fakültesini dört yılda başarıyla tamamlayan görme engelli Simay Özen, diplomasını Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Sanatçı Haluk Levent'in elinden aldı. Simay Özen'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Simay bize çabanın karşısında hiçbir engelin olmadığını gösterdi. Tebrik ederim Simay'ı ve annesini sonsuz mutluluklar. Büyük bir savaşçı olacaksın" dedi. Simay Özen, "Çok muktlu oldum. Haluk Levent, o kadar işinin arasında beni kırmadı geldi buraya. Bu süreçte ailemde her zaman arkamda oldu" dedi.

"Bu ülke sizden çok şey bekliyor"

Sahneye çıkışta Simay Özen'e eşlik eden Sanatçı Haluk Levent, "2017 tanıştık Simayla, o zaman üniversiteye hazırlanıyordu. Haluk abi ben avukat olacağım hukukçu olacağım dedi. Sen avukat olursan ben mezuniyetine geleceğim dedim. ve geldim iyi ki gelmişim, böyle pırıl pırıl gençlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bir ülkenin gelişimi ilerlemesinin yer altı zengikleriyle, değil elişmişlik muhakkak surette adalet ve hukukla sağlanır. Bu ülke sizlerden çok şey bekliyor." ifadelerini kullandı. Tören genç hukukçuların yemin etmesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı