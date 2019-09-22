Google'sız Mate 30 Pro Dört Kameralı ve Deri Kaplı ama Fiyatı?

22.09.2019 03:20

Huawei Google'sız Mate 30 Pro Serisini Duyurdu

Google desteği olmadan yüksek fiyatlara amiral gemisi telefon almak ister misiniz?



Huawei, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının amiral gemisi şirketi konumunda. Kendisine olan yaptırımların bir sonucu olarak, gerek mobil işletim sisteminin alternatiflerini, gerekse donanımlarında Google faktörünü göz ardı etmenin yollarını arıyor.



Huawei beklendiği gibi yeni amiral gemisi ve Galaxy Note katili olarak adlandırdığı Mate 30 Serisini duyurdu.



Huawei Mate 30 Serisi şu modellerden oluşuyor. Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G ve Porsche Design Huawei Mate 30 RS…



Tüm bu modeller Google hizmetlerinden yoksun olan modeller. Detaylara girmeden nasıl bir satış başarısı elde edecek merak ediyorum.



Mate 30 Pro

Mate 30 Pro modelinin her iki tarafı kıvrımlı olan 6.53 inçlik, "Her zaman açık" 2.400 x 1.176 esnek OLEd ekrana sahip. Ses düşmeleri artık fiziksel olarak yer almıyor. Cihazın kenarına iki kere dokunduğunuzda aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz.



Mate 30 modeli ise 6.62 inçlik, 2.340 x 1.080 OLED ekran, bu ekran esnek değil. Kavisli ekranın Samsung'un Edge serisinde olduğu gibi ne kadar az beğenildiğini biliyoruz. yanlışlıkla ekran kenarlarına dokunma olasılığınız çok fazla.



Batarya ve Şarj

Herneyse, batarya bakımında Pro modeli 9.2 saatlik uzunca bir kullanım süresi vaat ettiği 4.500 mAhlik bir batarya kullanıyor. Normal olan Mate 30 ise 4.200 mAhlik bir batarya ile 8.2 saatlik kullanım süresi sunuyor.



Şarj açısından 40W'lık bir kablolu şarj. Kablosuz şarj olarak 27W kullanıyor.



İşlemci

Burada dikkat çeken özellik, aslında önceki nesillere göre daha iyi bir performans vaat eden 7nanometrelik yeni Kirin 990 5G işlemcinin kullanılıyor oluşu. 5G performansının rakiplerinden çok daha iyi olduğunu iddia ediyor.



Kamera

Kamera seti tarafında ise şirket Leica ile olan ortaklığına güveniyor. Dörtlü kamera seti Pro modelin şunlardan oluşuyor. 40 MP "Cine Camera", 40 MP "SuperSing Camera" ve 8MP'lik Telefoto ve 3D ve derinlik algılayıcı mercek kullanılıyor.



Objektifleri bir halkanın içine yerleştirmek aslında telefonunuzu Panasonic'in Lumix CM1 kameralı kamerasına benziyor.



Dörtlü kamera setinin en dikkat çekici özelliği olarak, kanat çırpma hareketinin her karesini yakalayabilecek güce sahip ultra-slow motion/ ultra yavaş hareket modu.



Rakipleri arasında yer alan Galaxy Note 10'a kasıtlı olarak bir atıfta bulunuluyor. Bir taraftandan iPhone 11 modellerindeki gibi; dikkat çeken düşük ışıkta profesyonel görüntüler elde edilebileceğini söylüyor.



Huawei, 32 megapiksellik öne bakan selfie kamerasıyla, bir dörtlü sensörü paketleyen Mate 30 Pro'daki çentikten de büyük bir kazanç elde ediyor. Bunun yanında bir hareket sensörü (LG'nin G8'i gibi), bir 3D derinlik kamerası ve bir ortam ışığı ve yakınlık sensörü kullanıyor.



Mate 30'un çok daha küçük bir çentiği var ve sadece 24 megapiksel selfi lensine ve ortam ışığı ve yakınlık sensörüne sahip. Her iki cihazın hoparlörü, cihazın altına yerleştirilmiş durumda.



Renkler

Mate 30 serisi dört renkte gelecek: Zümrüt Yeşili, Siyah, Space Silver ve Cosmic Purple. Bunların hepsinde parmak izlerinin ve yağlı avucunuzdan kaymaması için tasarlanmış mat bir metal degrade kaplama bulunur. Yeşil ve turuncu renkli bir deriden Vegan Deri baskısı da var ve her iki model de metal baskılarla aynı giriş korumasına sahip. Sağlamlık açısından, Mate 30 Pro su ve toz için IP68 olarak değerlendirilirken, Mate 30 IP53'tür – muhtemelen Pro sürümünden farklı olarak hala 3,5 mm'lik kulaklık jakına sahip olacak.



Beklendiği gibi, Huawei, Mate 30 Pro'nun lüks bir sürümünü üretmek için Porsche Design ile tekrar bir araya geldi. Mate 30 RS bir deri arka sırtlık ve kameraların etrafındaki halo halkasını ortadan kaldıran ortadan aşağı uzanan bir şerit ile birlikte geliyor.



Peki tüm bu güzellikler Google Play Store desteği olmadan alıcı bulur mu?

Gerçek şu ki, ABD'nin Huawei'ye yaptırdığı yaptırımlar, şirketin bu el cihazında Google Play Store dahil Google hizmetlerini kullanamayacağı anlamına geliyor.



Etkinlikte Richard Yu Google'ın adını bile ağzına almadı. bunun yerine Mate 30 Serisinin Çinde halen kullanılan kendi uygulama platformunu kullanacağını söyledi.



Huawei, Android ekosisteminde kendi platformu için uygulama geliştireceklere 1 milyar dolarlık bir desteklerininde olacağını söylüyor. Elbette ülkenin batısında bunu satmak zor olacak.



Huawei Mate 30 Serisi Fiyatları Nasıl?

Huawei Mate 30 Serisinin ne zaman satışa sunulacağı tam olarak söylenmedi. Ancak Avrupa fiyatları 8GB RAM ve 128GB depolama alanı olan model için 799 Euro.



Huawei Mate 30 Pro fiyatı ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile 1099 Euro.



Elbette 5G modelleri bunlardan biraz daha pahalı, 8GB RAM ve 256GB depolama alanlı Mate 30 Pro 5G 1,199 Euro.



Prosche Design Edition Huawei Mate 30 RS 12 GB RAM ve 512GB depolama alanı ile 2,095 Euro olacak.



Fiyatlar uçuk….

Kaynak: Teknotalk.com