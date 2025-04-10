Son dönemde sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin ardından Türk sanat müziğinin güçlü sesi Gönül Yazar yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yayılan iddialar sonrası, birçok kişi "Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

Usta sanatçının hem kariyeri hem de son sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar'ın hastalığı nedir? İşte, Gönül Yazar'ın yaşam öyküsü ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Gönül Yazar, Türk sanat müziğinin en tanınmış ve en güçlü seslerinden biridir. 12 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyerine 1950'li yıllarda adım atmıştır. Sahne performansları, güçlü sesi ve yorum gücüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Uzun yıllar boyunca hem sahnede hem de sinema filmlerinde yer alarak sanat dünyasına damga vurmuştur.

Gönül Yazar kimdir

2025 yılı itibarıyla 88 yaşında olan ve uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren usta sanatçı, geçmişte Türk müziğine kattığı değerle anılmaya devam etmektedir. Yaşı ilerlemiş olsa da, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmektedir.

GÖNÜL YAZAR'IN HASTALIĞI NE?

Gönül Yazar'ın bilinen kronik bir hastalığı bulunmamaktadır. Ancak yaşı gereği geçmişte bazı sağlık problemleri yaşadığı bilinmektedir. Son günlerde sosyal medyada çıkan "entübe edildi" yönündeki iddialar üzerine sanatçı, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu haberlerin asılsız olduğunu ve sağlığının yerinde olduğunu belirtmiştir. Gönül Yazar, "Hayatımın en sağlıklı dönemlerinden birini yaşıyorum" diyerek sevenlerine iyi olduğunu duyurmuştur.

GÖNÜL YAZAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Türk sanat müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Gönül Yazar, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmiştir. Sanatçı, bugüne kadar toplam yedi kez evlilik yapmıştır. İlk evliliğini henüz 15 yaşındayken, kendisinden 14 yaş büyük olan Necdet Yazar ile gerçekleştirmiştir. Sonraki yıllarda Bedii Çapa, Özden Çelik, efsane futbolcu Metin Oktay, Ercan Akın, Sinan Birsel ve Fahrettin Akçınar ile evlilik yapmıştır. Gönül Yazar, her biri farklı dönemlerde yaşanan bu evliliklerden sonra şu anda bekâr olarak yaşamını sürdürmektedir.

Ancak ünlü sanatçının, gazeteci ve iş insanı Erol Simavi ile olan ilişkisinden Yasemin Simavi adında bir kızı bulunmaktadır. Gönül Yazar, zaman zaman kızıyla olan ilişkisine dair açıklamalar yapmasa da, Yasemin Simavi medyada çok fazla yer almayan bir isimdir.

Gönül Yazar kaç yaşında

GÖNÜL YAZAR'IN ŞARKILARI NELER?

?Gönül Yazar'ın müzik kariyerinde seslendirdiği şarkıların kronolojik bir listesini derlemek, sanatçının uzun ve verimli kariyeri göz önüne alındığında oldukça kapsamlıdır. Ancak, belirli dönemlerde öne çıkan bazı şarkılarını ve bu şarkıların yer aldığı albümleri kronolojik olarak aşağıda bulabilirsiniz:?

1968: Karakedi?

Bu albümde öne çıkan şarkılar:?

"Arkadaşımın Aşkısın"

"Kederli Günlerim"

"Çapkın Kız"

"Aşk Masalı"

"Akşamdan Sabaha Kadar"

"Sus Sus Sus (Kimseler Duymasın)"

"Karakedi"

"Sen Başkasın"

"Gel Desen Gelemem Ki"

"Şıp Sevdi"

Gönül Yazar'ın hastalığı nedir

1969: Dertleri Zevk Edindim?

Bu albümde öne çıkan şarkılar:?

"Dertleri Zevk Edindim"

"Ne Senin Aşkına Muhtaç"

"Bakışın Çağırır"

"Seninle Düştüm Dile"

"Hatıra"

"Ağlama Değmez Hayat"

"Açık Bırak Pencereni"

"Hancı"

"Dök Zülfünü Meydana Gel"

"Gitmek Mi Zor Kalmak Mı"

"Aşk Bu Değil"

"Gizli Aşk"

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1969: Özlediğim Sevgili?

Bu albümde öne çıkan şarkılar:?

"Dün Derken"

"Özlediğim Sevgili"

"Çalsın Sazlar"

"Adım Gibi Bilirim"

"Tıpkı Benim Gibi"

"Aşkın Çağı Yok"

"Bırakın Seviyorum"

"Ben Gamlı Hazan Sense Bahar"

"Şeytana Uyduk Bir Kere"

"Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim"

"Bir Zamanlar Maziye Bak"

"Düriyemin Güğümleri"

"Buruk Acı"

"Sen Bensiz Ben Sensiz"

Gönül Yazar'ın şarkıları

1970: Başkası Haram Olsun (Single)?

Şarkılar:?

"Başkası Haram Olsun"

"Aşkınla Baş Başa"

1971: Bir Çapkın Elinde?

Bu albümde öne çıkan şarkılar:?

"Bir Çapkın Elinde"

"Ceketini Dikeyim"

"Gönül Yazar Diyorlar"

"Maksadım Sana Naz Yapmak"

"Reyhan"

"Dönme Bana"

1972: Aynı Yerde Aynı Gün?

Bu albümde öne çıkan şarkılar:?

"Aynı Yerde Aynı Gün"

"Yalnızlık"

"O Ağacın Altı"

"Elveda Meyhaneci"

"Gurbet"

"Ne Birleştik Ne Ayrıldık"

"Kapandı Birer Birer"

"Hangi Rüzgar Attı Seni"