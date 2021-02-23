Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı full izle! Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı full HD izle! Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı full izle!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı'nda yine heyecanlı gelişmeler yaşandı! Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı full izle! Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı full HD izle! Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı full izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı'nda yine heyecanlı gelişmeler yaşandı! Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı full izle! Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı full HD izle! Gönül Dağı 18. yeni bölüm fragmanı full izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gönül Dağı son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı 27 Şubat 2021 Cumartesi günü TRT1'de saat 20.00'de yayınlanacaktır.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli'ye Temiz Elektrik Santrali'ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide'yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer'in Zahide'ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm'le konuşmaya karar verir. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GÖNÜL DAĞI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...