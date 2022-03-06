Gönlünü doktora kaptıran ünlü sunucu Ebru Akel, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

İlerleyen yaşına rağmen düzenli spor yapması ve fit kalması nedeniyle hayranlarını büyülemeye devam eden ünlü sunucu Ebru Akel'in aşk hayatı da doludizgin devam ediyor.

8 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Show TV'de Murat Güloğlu ile birlikte "Bu Sabah" programını sunan Ebru Akel Eylül 2020'de 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Akel'in daha önce programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

SERGİ AÇILIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili ilk kez Ekim 2021'de habersiz şekilde el ele objektiflere yansımıştı. Çift, bu kez bir sergi açılışında ilk kez yan yana görüntülendi. Sergiye sevgilisiyle gelen fakat gazetecileri fark edince görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynayan Ebru Akel, görüntülenmekten kurtulamadı.

İşte Akel ve sevgilisinin o görüntüsü:

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