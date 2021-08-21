Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı
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Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Gonca Vuslateri, bu sefer de kulisteki hallerini paylaştı. Bir kampanya çekimi siyah iç çamaşırları giyen Vuslateri, o hallerini Instagram hesabından yayınladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Gonca Vuslateri, paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Bir proje için modacı Hakan Akkaya ile bir araya gelen oyuncu, iç çamaşırlarıyla kuliste olduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

"DELİRDİK BİZ"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gonca Vuslateri, kulisteki hazırlık aşamasını anbean takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, iç çamaşırlı olduğu video ise "Delirdik biz" notunu ekledi.

Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı

BACAKLARI YANDI

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, tıkanan burnunu açmak için hazırladığı sıcak suyu bacaklarına dökmüş ve ciddi yanıklar meydana gelmişti. Instagram hesabından bacaklarının son halini gösteren ünlü isim "Acılarım tek mal varlığım (Ya da mallığım)" yazdı

Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı
Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı
Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı

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Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı hallerini paylaştı - Haberler Magazin
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