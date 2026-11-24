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Londra metrosunda kendi çektiği dans videolarıyla 2023'te dünya çapında "Tube Girl" olarak tanınan Sabrina Bahsoon, bu yıl psikoz geçirdiği düşünülerek psikiyatri servisine yatırıldı. İki ay sonra gerçek ortaya çıktı: 26 yaşındaki içerik üreticisinin nadir görülen ama tedavi edilebilen bir otoimmün hastalığı vardı. Bahsoon yaşadıklarını ilk kez BBC'ye anlattı.

Sosyal medyada 900 binden fazla takipçisi olan, büyük markalarla anlaşmalar imzalayan ve müzik kariyerine hazırlanan Bahsoon'ın ilk belirtileri mart ayında, metroda bir video çekiminin ardından başladı. O akşam çığlık atmaya ve ağlamaya başladı, konuşmaları tutarsızlaştı. Ertesi gün erkek arkadaşından ayrıldı; bunu beklemeyen kız kardeşleri durumu fark etti. Kendine zarar vermeye başlayınca ambulans çağrıldı.

POLİS KELEPÇEYLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Acil servisteki doktorlar belirtileri önce stres ve uykusuzluğa bağladı, uyku ilacı verip evine gönderdi. Bahsoon evde eşyaları kırmaya ve halüsinasyonlardan söz etmeye başlayınca polis onu kelepçeyle hastaneye getirdi. Zorunlu yatış kararıyla psikiyatri servisine alındı ve antipsikotik ilaçlarla tedavi edildi.

"Yerinde duramayan biriyken tamamen katatonik hale geldim. Yemeyi, içmeyi bıraktım, düzgün konuşamıyordum" diyen Bahsoon, o dönemi çok silik hatırladığını, ailesinin sonradan gösterdiği görüntüleri izlemenin "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

GERÇEK NEDEN YUMURTALIKLARINDAKİ TÜMÖRLERDİ

Ailesi, babasının nörolog bir arkadaşının da desteğiyle ek tetkik yapılması için ısrar etti. Psikiyatri servisindeki ikinci ayın sonunda teşhis kondu: anti-NMDA reseptör ensefaliti. Yumurtalıklarındaki teratom denen tümörlerin ürettiği antikorlar vücuduna saldırıyordu. Hastalık psikiyatrik belirtilerin yanı sıra nöbet, bilinç bulanıklığı ve hafıza kaybıyla da kendini gösterebiliyor.

Tümörler haziranda ameliyatla alındı; Bahsoon davranışlarının bunun ardından "kökten" değiştiğini anlattı. Şimdi ülkesi Malezya'da iyileşme sürecinde ve yaşadığı travma için terapi görüyor. Doktorlar tamamen iyileşmesini bekliyor.

"KADIN OLDUĞUM İÇİN PSİKOTİK DENİP GEÇİLDİ"

Bahsoon, "Bende gerçekte ne olduğunu bulmak için acele edilmedi. Bir kadın olarak, başka araştırma yapılmadan psikotik hasta diye bir kenara yazılmam hataydı" dedi. Hastanelerin bu belirtilerle gelen hastalara bir dizi testi standart olarak uygulamasını istiyor.

Bahsoon'ı ilk tedavi eden hastanenin bağlı olduğu sağlık kuruluşu özür diledi, ilk değerlendirmedeki bazı noktaların gerektiği gibi takip edilmediğini kabul etti ve soruşturma başlattı. Ensefalit alanında çalışan bir yardım kuruluşuna göre hastalık daha çok kadınlarda ve gençlerde görülüyor; vakaların yaklaşık yüzde 40'ı 18 yaşın altında. Bahsoon yeni yılda içerik üretmeye dönmeyi planlıyor.

Kaynak: BBC