Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu Açılış Töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü'nden 71 milyon lira ödenekle 3,2 milyon metreküp dip çamuru çıkardıklarını, 2022'de tamamlanacak ikinci etap için de 70 milyon lira ödenekli çalışmaya başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü'nden 71 milyon lira ödenekle 3,2 milyon metreküp dip çamuru çıkardıklarını, 2022'de tamamlanacak ikinci etap için de 70 milyon lira ödenekli çalışmaya başlattıklarını söyledi.

Kurum, Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, çevreye saygılı şehirler hedefiyle, Türkiye'nin her yerinde başlattıkları yeşil yatırımların bir yenisini daha Ankara'da açtıklarını belirtti.

İller Bankası eliyle gerçekleştirilen Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışını bugün gerçekleştireceklerini belirten Kurum, projenin ikinci etabının temel atma törenini yaparak, Ankara'nın güzelliğine, güzellik katacaklarını belirtti.

Kurum, Altındağ'da da önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini, bugün ikinci etabında 357 etap, 42 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm projesinin temellerini atacaklarını söyledi.

Altındağ Hergelen Meydanı'nda önemli bir proje yürüttüklerini ifade eden Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğünün yeni binasına taşındığı zaman Altındağ Belediyesi binasının yıkımını gerçekleştireceklerini ve oraya meydan yapacaklarını belirtti.

Kurum, Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye'nin, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini derinden hissettiğini ve en çarpıcı sonuçlarıyla yüzleştiklerini ifade etti.

"Bizler şikayet değil icra makamındayız"

Aşırı hava olayları nedeniyle, sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşadıklarını, iklim krizinin ne yazık ki göller, akarsular, denizler üzerinde de ciddi bir tehlike oluşturduğunu, su kaynaklarına her zamankinden daha ihtiyaç olduğunu ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mogan Gölümüz, bundan tam 8 bin yıl önce Eymir Gölü'nü de içine alan ve kuzeye doğru akan bir akarsu havzasıydı. Daha sonra küresel ısınmanın ve kuraklığın etkisiyle akarsu yatakları kurudu ve işte bugünkü Eymir ve Mogan göllerimiz oluştu. Küresel ısınma durmuyor, devam ediyor. Bundan 20 yıl öncesini bir hatırlayacak olursak, buraya kötü kokudan kimse yanaşamazdı. Gazetelerde her gün 'Mogan'da balık ölümleri, kuş ölümleri' haberlerini görürdük. Kuşlar bile buraya uğramazdı.

Mogan'ın bu hali içimizi acıtıyordu ancak bizler şikayet değil icra makamındayız. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Mogan Gölümüzden 71 milyon liralık ödenekle 3,2 milyon metreküp dip çamuru çıkardık. Ama yetmez dedik, ikinci etabı için 70 milyon lira ödenekle başlattığımız çalışmayı, inşallah 2022 yılına kadar bitireceğiz. Mogan Gölümüzden 3,3 milyon metreküp dip çamuru daha çıkaracağız. Çamurun önce suyunu süzmek daha sonra Gölbaşı arboretum ve botanik bahçemizdeki ağaçlarımız için, bitkilerimiz için kullandık, kullanıyoruz."

Çevreciliğin süreklilik arz ettiğini, bunu devam ettirmek adına Mogan Gölü'nün kıyı bandını ve çevre düzenlemesini yaptıklarını belirten Kurum, 8 ay içerisinde tüm Gölbaşı etrafında bisiklet yolu, yürüyüş yollarının olduğu projeyi Gölbaşı Çevre Koruma Alanı kapsamında yapacaklarını dile getirdi.

Kurum, çevre düzenleme projeleriyle 28 milyon lira maliyeti olan projede, gölün etrafına sıfır atık sistemini de kurduklarını belirterek, buraya pikniğe gelenlerin kullandıkları plastikleri, organik atıkları doğrudan ilgili atık kutularına atarak ayrıştırabileceklerini ifade etti.

Projenin ikinci etabında ise yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu koruma bandı ve bisiklet parkları, atölyeleri ve istasyonlarının olduğu alanı yapacaklarını belirten Kurum, bu etabı da gelecek sene bahar aylarında tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Gölbaşı Millet Bahçesi 2022'de tamamlanacak

Ankara'nın güney ve kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturduklarına dikkati çeken Kurum, güneydeki ekolojik koridorda yeşil alan, yürüyüş alanlarının arttırılmasına yönelik adımlar olduğunu söyledi.

Mogan Gölü'müzde sazan, turna, kadife gibi birçok balığa rastlanmadığını artık bugün balıkların geri döndüğünü, yeni balık türlerini görmeye başladıklarını belirten Kurum, "Yine kuşlar da buraya uğramıyordu. Flamingoları burada göremezdiniz. Ama artık tertemiz suyuyla, endemik bitki türleriyle çok daha güzel bir yer haline gelen Mogan Gölümüzde flamingoları da görüyoruz. Artık kötü kokular gitti. Etrafa, türlü türlü çiçeklerin kokusu, kuşların cıvıltısı yayılmaya başladı. Kararlıyız, inşallah Mogan Gölünde etrafında tüm alanı düzenlemek, Mogan Gölünü dip çamuruyla, etrafıyla, yürüyüş yollarıyla ülkemizin en kıymetli alanlarından bir tanesini yapmak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Ankara'da İmrahor millet bahçesinden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor oluşturmak için kolları sıvadıklarını, çalışmaları başlattıklarını, İmrahor Vadisi projesinin sonbahara kadar biteceğini söyledi.

Kurum, bir taraftan Ankara'da yeşil alan miktarını artırdıklarını, diğer taraftan da şehirde 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi projesinin olanca hızıyla devam ettiğini söyledi.

750 bin metrekare büyüklüğündeki Gölbaşı Millet Bahçesinin tasarlandığını, tamamlandığını ve Amerika'da düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'nda, Sürdürülebilir Peyzaj Kategorisinde binlerce proje arasında birinci olarak seçildiğini bildiren Kurum, bu projenin yıl sonu başlayarak, 2022 yılı içerisinde tamamlayacaklarını dile getirdi.

"Son 20 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 5'ten yüzde 11'e biz çıkardık"

Kurum, Gölbaşında yatay mimari ve mahalle kültürünü yaşatacak, konut ihtiyacını karşılayacak örnek projenin ilk etabını TOKİ'nin yıl sonunda başlatacağını kaydetti.

Gölbaşında Mogan Gölünün kıyısında başlatılan 87 bin metrekarelik Sevgi Çiçeği Doğa Parkında, 287 bin adet bitki ekeceklerini, bu alanda Ankara'ya has, dik kuyruk kuşu ve sevgi çiçeğini koruma altına alacaklarını belirtti.

Göllerin Allah'ın insanlara olan hediyesi olduğunu belirten Kurum, Mogan'da olduğu gibi Van'da, Salda'da, Meke'de ve Beyşehir'de gerek temizlik ve çevre düzenlemesi gerekse çok kapsamlı göl koruma operasyonları yaptıklarını, Bakanlık olarak, bugün Türkiye'nin her yerinde bütün doğal güzelliklerimizi korumaya, yaşatmaya, genişletmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 5'ten yüzde 11'e biz çıkardık. 2023 hedefimizi yüzde 17 olarak belirledik. Şu andaki toplam korunan doğal alan büyüklüğümüz, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın yüzölçümüne eşit büyüklükte. Son 1 yılda yine İstanbul'umuzun yaklaşık iki katı büyüklüğünde doğal alanımızı koruma altına aldık. Artık buralarda hayvanlarımız, bitkilerimiz, göllerimiz, sularımız kirlilikten korunuyor tertemiz bir şekilde geleceğe hep birlikte yürüyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle projelerimizi başlattık. 326'sının projesi başladı, 62'sini tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizde olanca hızıyla devam ediyor."

Şehirlerin nefes aldığı iki alan olduğunu, birinin yeşil alanlar, diğeri ise göller ve akarsular olduğunu belirten Kurum, salgın sürecinin bu alanların ne kadar değerli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Kurum, Sıfır Atık Hareketiyle, 356 milyon kilowat/saat enerji yani 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettiklerini, yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum, 265 milyon ağacı kesilmekten kurtararak, 1,5 milyon dekar ormanlık alanı kurtardıklarını, 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük, ekonomiye 17 milyar liralık katkı sağladıklarını ifade etti.

Son 3 yılda 480 kilometre bisiklet yolu yaptıklarını, 450 kilometre bisiklet yolunun yapımının da devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Amacımız eser yapmak, eser siyaseti yapmaktır. Cumhur İttifakıyla birlikte vatandaşlarımızın geleceği için en güzel şehirleri inşaa etmektir. Bu hayallerle 2023, 2053, 2071'in güçlü Türkiyesi, güçlü Gölbaşı ve Ankara için çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz."

"Şehirlerimizi yaşanılabilir kılmak için çalışıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı'nın günden güne çehresinin güzelleştiğini, Ankara'nın sayfiye yeri haline geldiğini söyledi.

İnsanlık olarak 1,5 yıldır salgın ile mücadele edildiğini, Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını, mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Şahin, aşılamanın artmasıyla salgının olumsuz etkilerinin yavaş yavaş sona erdiğini kaydetti.

Şahin, Ankara'ya ve Gölbaşına nefes alma imkanı sağlayacak şehirlerin, Ankara'ya değer katacağına inandığını belirterek, Başkentlilerin dinlenebileceği, oksijenle buluşacağı hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Gölbaşı Millet Bahçesine kavuşmayı da beklediklerini belirten Şahin, "Ülkemizin dört bir yanında ve Ankara'da çok sayıda hizmete aldığımız millet bahçelerimizle insanlarımızın nefes alma potansiyellerini daha da yükseltiyoruz. Biz insana hizmet etmek için bir siyasi anlayışa sahibiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve şehirlerimizi yaşanılabilir kılmak için bulunduğumuz makamları milletimize hizmet için kullanan bir anlayışa sahibiz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu uğurda kol kola çalışmalarımızı sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

1800 metre bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı

İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesinin 10 milyon Türk lirası maliyetiyle birinci etabının hizmete sunulduğunu belirtti.

Büyük, "2 kilometre uzunluğuna sahip bu etapta 1800 metre bisiklet ve yürüyüş yolu, 1500 metre andezit yol, 13 bin metrekare yeşil alan, 230 adet ağaç dikimi, 3 adet balıkçı ve seyir iskeleleri, 5 bisiklet parkı, oturma bankları, 7/24 saat izlenebilen kamera sistemleri, engelsiz çocuk oyun alanları ve engelliler için şarj istasyonlarıyla Başkent Ankara'mız herkesin huzurla gezebileceği prestijli bir rekreasyon alanına daha kavuştu. Ayrıca, gölün tamamını çevreleyecek olan 15 milyon Türk lirasına mal olacak ikinci etabında 21 kilometre bisiklet yolu ve 31 adet bisiklet park alanıyla, peyzaj, rekreasyon ve çevre düzenleme işlerinin de çalışmalarına başlayarak 8 ay içerisinde hizmete sunmayı planlamaktayız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de selamlama konuşması yaptı.

Programa TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Mogan Gölü çevresinde yapımı tamamlanan bisiklet yolunda bisiklete bindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç