GMİS Üzülmez Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi Taban Eğitim Semineri, 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı. Seminer salonuna giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulunu madenciler alkışlar ve "İşte madenci, işte sendika" sloganlarıyla karşıladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.

Demir; "Öncelikle toplu sözleşme sürecinde bizi sabırla beklediniz, azimle beklediniz, bize inandınız güvendiniz, genel merkez yönetimimizi tüm şube yönetimleriyle birlikte bağrınıza bastınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ardından Çalışma Bakanımızı ve TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı, TÜRK-İŞ'e bağlı 16 sendika Genel Başkanımızı, milletvekillerini, birçok STK'yı gururla, en iyi şekilde karşılayan ve temsil eden Üzülmez bölgemize hoşgeldiniz diyorum. Hocalarımız sizi burada aydınlatacak bilgiler verecekler. Bu bilgileri bölgedeki arkadaşlarınıza anlatacağınıza inanıyorum" dedi.

Madenciler, Demir'in konuşması sırasında "Üzülmez seninle gurur duyuyor", "Başkan nerede biz oradayız" sloganlarını attı.

"Madencinin feneri sönmeyecek"

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu:

"7 Ocak 2013'te Kozlu'da meydana gelen faciada hayatını kaybeden madenci arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm maden şehitlerimize, terör şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Birlik ve beraberliğin simgesi olan, mücadelenin simgesi olan, Türkiye'de ve dünyada emsali görülmemiş, Genel Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde yapılan Büyük Ankara Yürüyüşü'nün 31'inci yıldönümü içindeyiz. Bu yürüyüşe, bu mücadeleye emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Böyle bir yürüyüş aradan 31 sene geçmesine rağmen sendikal mücadeleye örnekler verilirken, bizim bu mücadelemiz konuşuluyor. 31 yıl önce bu tarihlerde yapılan büyük yürüyüşün amacı madenci fenerinin sönmemesiydi. Birlik ve beraberlikle yollara dökülen, azim ve sabırla kar demeden soğuk demeden mücadelenin içine giren, bize destek verenlerin tek amacı, tek gayesi madenci fenerinin sönmemesiydi. Burada sizlerle beraber bu eğitim seminerlerini düzenlememizin sebebi de madenci fenerinin asla sönmemesi içindir. Bu mücadeleyi sizlerin bu birlik ve beraberliğiyle daim kılacağız. Üzülmez Şubemizdeki birlik ve beraberlik tabana yayıldığında bizlere asla zor gün yok. Sizi özellikle tebrik ediyorum, bu birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Biz hep mücadelenin içindeyiz, mücadeleye her zaman hazırız, her zaman hazır olmak zorundayız.

Sizlerden istirhamım birbirinizi bilgilendirin, buradan aldığınız eğitimleri, bilgileri, burada yaşadığınız ortamlardaki kardeşlik ve arkadaşlıklarınızı diğer arkadaşlarınıza anlatın."

Madenciler, Yeşil'n konuşması sırasında "Üzülmez seninle gurur duyuyor". "Madenci feneri sönmeyecek", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. Üzülmez Şubesi Taban Eğitim Seminerinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu "Türkiye'de ve Zonguldak'ta Madencilik Sektöründeki Gelişmeler" başlıklı sunum yaptı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Eren Korkmaz ise "Emeklilik ve Emekli Aylığı Bağlanma Şartları" konusunda madencileri bilgilendirdi. - ZONGULDAK