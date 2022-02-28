Sultangazi Belediyesi'nden yeşeren hayatlar projesi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi ve Sultanşehir Futbol Kulübü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında evlerden toplanan atıkları yetkililere teslim eden ilçedeki gençlere ücretsiz futbol eğitimi verilerek spora yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Spora ve sporculara her zaman destek veren Sultangazi Belediyesi ilçede faaliyet gösteren köklü spor kulüplerinden Sultanşehir Futbol Kulübü ile ortaklaşa olarak yürüttüğü proje kapsamında hem geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması, hem de gençlerin futbola yönelerek ücretsiz bir şekilde spor yapmalarını hedefliyor. Ortaklaşa yürütülen proje kapsamında kulüp başkanına teslim edilen mavi poşetler yapılan sosyal medya paylaşımı ile gençler tarafından ilgi gördü. Bir hafta boyunca teslim aldıkları poşetleri dolduran gençler ücretsiz futbol eğitim almaya hak kazandı.

Getirdiği geri dönüşüm atıklarını teslim ederek futbol eğitimi almaya başlayan Mehmet Baş "Sultanşehir Futbol Kulübü sayesinde ücretsiz olarak futbol eğitimi alıyoruz ve bu proje sayesinde çevremize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu projeyi başlatan kulüp başkanı Oğuz Erkan ve Sultangazi Belediyesi Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yunus Emre Yaman ise, "Ben fanatik bir futbol severim ve ücretsiz bir futbol kulübü arıyordum belediyemizin futbol kulübü ilanlarına baktım ve hem geri dönüşüm hem de ücretsiz futbol oynayacaktım başkanımız Oğuz Erkan'a teşekkür ederim hem ücretsiz futbol oynuyorum hem de farkındalık yaratıyorum" diye konuştu.

Kulüp başkanı Oğuz Erkan yaptığı açıklamada, "Sultanşehir Futbol Kulübü ailesi olarak sürekli sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz bu sene yapmış olduğumuz proje ise sıfır atık projesi biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Hanım'ın sıfır atık projesine çok büyük destekleri ve katkıları var bizde Sultangazi Belediyesi'nin bizlere vermiş oldukları destekler ile çocuklarımızın hem spor yapmalarını, hem de sıfır atığa yönlendirilmeleri anlamında bir proje gerçekleştirdik. Projemizin ismi "Sıfır atık ile yeşeren hayatlar" gençlerimiz hem burada ücretsiz futbol eğitimi alacaklar hem de geri dönüşümle ilgili tüm ürünleri getirmiş olacaklar. Sahamız onlara ücretsiz olarak açık olacak gençlerimizin spora katkı sağlamasını istiyoruz. Tabi ki ücretsiz futbol eğitimi denildiğinde değersiz kılınmaması adına biz onlara mavi poşetler dağıtıyoruz ve bu mavi poşetler ile bir hafta boyunca evlerinde biriktirdikleri dönüştürülecek atık ürünleri bizlere getiriyorlar ve burada ücretsiz olarak antrenman yapıyorlar. Bu işin birde ikinci etabı var dediğim gibi sıfır atıkla yeşeren hayatlar projesinde birde iyi tarım uygulamasına başlayacağız ama ilk hedefimiz spor yapmak ve gençlerimizi spora bağlamak onları bir bahane ile sıfır atık projesine dahil etmek. Bize desteklerini esirgemeyen Sultangazi Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyoruz bizlere mavi poşet gönderiyor, kamyon gönderiyor ve sıfır atık kutularını gönderiyor vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından kulüp bünyesinde bulunan Sultanşehir U14 takımı karşı karşıya geldiği Albayrak Spor ile mücadele öncesinde hakemin maçı başlatma düdüğünü çalmasının ardından müsabakaya başlamayarak "Savaşa Hayır" yazılı dövizler açtılar. - İSTANBUL